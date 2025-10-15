Rekor Üstüne Rekor Kıran Altında Yeni Senaryo Ne Olacak?

Yıldırımtürk yaptığı açıklamada 'Altın fiyatlarının düşmesi için şu an hiçbir senaryo yok. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, ABD-Çin gerilimi sürüyor, merkez bankaları rezervlerindeki tahvilleri azaltıp altına yönelmeye devam ediyor. Bu ortamda güvenli liman olarak görülen altın da yükselmeye devam ediyor.

ABD ve İngiltere'de de bireysel yatırımcı artık yastık altına yöneldi

Kapalıçarşı'ya gelen hemen herkes altın satmaya değil almaya geliyor. Talep düşmediği gibi her geçen gün artıyor. Türkiye özelinde talep artışının diğer nedeni ise tabii ki enflasyon. Yatırımcı parasını korumaya çalışıyor.' dedi.