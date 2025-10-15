Rekor Üstüne Rekor Kıran Altında Yeni Senaryo Ne Olacak?
Altın, ABD-Çin gerilimi ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirim beklentileriyle rekor seviyelere yükseldi; külçe altın ons başına 4.185 doları gördü. Gümüş dalgalı bir seyir izleyerek önce rekor kırdı, ardından geriledi. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi sinyaliyle ABD tahvil getirileri düşerken, uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk piyasadaki gelişmeleri değerlendirdi.
Altın her gün rekorunu tazeleyerek yükseliyor.
Yıldırımtürk'e göre şu anda altının düşmesi için bir senaryo yok.
Yıldırımtürk, Kasım ayını işaret etti.
Gümüş için de Kasım ayı bekleniyor.
