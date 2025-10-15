onedio
Rekor Üstüne Rekor Kıran Altında Yeni Senaryo Ne Olacak?

Hakan Karakoca
15.10.2025 - 20:55

Altın, ABD-Çin gerilimi ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirim beklentileriyle rekor seviyelere yükseldi; külçe altın ons başına 4.185 doları gördü. Gümüş dalgalı bir seyir izleyerek önce rekor kırdı, ardından geriledi. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi sinyaliyle ABD tahvil getirileri düşerken, uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk piyasadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak - Ekonomim.com

Altın her gün rekorunu tazeleyerek yükseliyor.

15 Ekim akşamına geldiğimizde gram altın 5640 TL'den çeyrek altın da 9568 TL'den işlem görüyor. 

Yatırımcılar her gün yükselen altının düşme trendine girip girmeyeceğini merak ediyor. Altın ve para uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekonomim.com 'a son gelişmeleri değerlendirdi.

Yıldırımtürk'e göre şu anda altının düşmesi için bir senaryo yok.

Yıldırımtürk yaptığı açıklamada 'Altın fiyatlarının düşmesi için şu an hiçbir senaryo yok. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, ABD-Çin gerilimi sürüyor, merkez bankaları rezervlerindeki tahvilleri azaltıp altına yönelmeye devam ediyor. Bu ortamda güvenli liman olarak görülen altın da yükselmeye devam ediyor.

ABD ve İngiltere'de de bireysel yatırımcı artık yastık altına yöneldi

Kapalıçarşı'ya gelen hemen herkes altın satmaya değil almaya geliyor. Talep düşmediği gibi her geçen gün artıyor. Türkiye özelinde talep artışının diğer nedeni ise tabii ki enflasyon. Yatırımcı parasını korumaya çalışıyor.' dedi.

Yıldırımtürk, Kasım ayını işaret etti.

Mehmet Ali Yıldırımtürk düzeltme için Kasım ayını işaret ederek 'Kişisel olarak kanaatimi söylemem gerekirse kasım ayının ilk 10 günü için altında bir düzeltme bekliyorum. Edindiğim tecrübelere göre genel olarak kasım ayı başında altın düzeltme yapar. Bunu sürekli bir düşüş olarak değerlendirmiyorum. Kısmi bir düzeltme. Tahminim 3900-3950 seviyelerine dönük kalıcı olmayan bir düzeltme olur. Bu da yeni alım fırsatı yaratır. Altında kimse ciddi düşüşler beklemesin. Az önce de söylediğim gibi altının düşmesi için ortada bir senaryo yok. Ons altında yıl sonu hedefini ise 4500 dolar değerlendiriyorum.' ifadelerini kullandı.

Gümüş için de Kasım ayı bekleniyor.

Mehmet Ali Yıldırımtürk, gümüşte net ifadeler kullanmak için Kasım ayını söyledi ve 'Gümüş, altının ardından en değerli yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Genelde bankalar üzerinde alım-satım yapılıyor. Yıl sonu için 60 dolar civarında rakamlar telafuz edilse de gümüşün gidiş yönünü yine kasım ayında belirleyeceğini tahmin ediyorum. Ben fiziki gümüşten ziyade bankalar üzerinde gümüş yatırımı yapılmasını önerim. Makas bankalarda daha düşük seviyede. Fiziki gümüşte ise bu makas yüzde 3-5'e kadar olabiliyor' dedi.

