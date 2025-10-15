Bizi Başarılarıyla Gururlandıran Filenin Sultanları'nın Geleceği Olacak İsimler de Dikkat Çekiyor

Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından Begüm Kaçmaz, kariyerine İtalya Ligi ekiplerinden Il Bisonte Firenze’de orta oyuncu olarak devam ediyor. 26 Nisan 2007’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğan genç voleybolcu, İlbank ve VakıfBank altyapılarında yetiştikten sonra Beşiktaş forması da giydi. Kulüp düzeyinde VakıfBank ile 2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Kaçmaz, milli takım kategorilerinde Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında birçok madalya elde etti. Turnuvalarda defalarca “En İyi Orta Oyuncu” seçilen Begüm Kaçmaz, Türk voleybolunun geleceği adına en umut verici isimlerden biri olarak gösteriliyor.