Bizi Başarılarıyla Gururlandıran Filenin Sultanları'nın Geleceği Olacak İsimler de Dikkat Çekiyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.10.2025 - 18:19

Filenin Sultanları’nın uluslararası arenadaki tarihi başarılarının ardından, arkadan gelen genç jenerasyon da Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Genç yaşta Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsüye çıkan yıldız adayları, yetenekleri ve mücadeleci ruhlarıyla dikkat çekiyor. Altyapıdan yetişen bu oyuncular, güçlü teknikleri ve takım bilinciyle A Milli Takım’a göz kırpıyor ve gelecek adına hepimize ümit veriyor. 

O isimlerden bazılarını derledik...

Bianka Ilayda Mumcular

Bianka Ilayda Mumcular

Türk voleybolunun yükselen yıldızlarından Bianka İlayda Mumcular, kariyerinde yeni bir adım atarak yurt dışı macerasına başladı. Önce Fransa Ligi takımlarından Volero Le Cannet’e transfer olan genç isim şimdilerde de Amerika'da Michigan State University'de forma giyiyor.  

18 Haziran 2006’da Türkmenistan’da doğan genç smaçör, Eczacıbaşı altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Beşiktaş, Edremit Belediyesi Altınoluk ve Zeren formalarını giydi. 

Milli formayla 2023 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası’nda ikincilik, 2024 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda ise şampiyonluk yaşayan yetenekli voleybolcu, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut vadediyor.

Defne Başyolcu

Defne Başyolcu

Türk voleybolunun genç yeteneklerinden Defne Başyolcu, kariyerine Aras Kargo formasıyla Sultanlar Ligi’nde devam ediyor. 9 Ağustos 2006’da Bursa’da doğan pasör çaprazı, Nilüfer Belediyespor altyapısında yetiştikten sonra Eczacıbaşı, Beşiktaş, İstanbul BBSK, Aydın BBSK ve Karşıyaka’da forma giydi. Sporcu bir aileden gelen Başyolcu, milli voleybolcular Mehmet Başyolcu ve Nazan Uzunbay’ın kızı, Çınar Başyolcu’nun kardeşi. Eczacıbaşı ile 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan genç oyuncu, milli takımla da Balkan ve Avrupa Şampiyonaları’nda dereceler elde etti.

Begüm Kaçmaz

Begüm Kaçmaz

Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından Begüm Kaçmaz, kariyerine İtalya Ligi ekiplerinden Il Bisonte Firenze’de orta oyuncu olarak devam ediyor. 26 Nisan 2007’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğan genç voleybolcu, İlbank ve VakıfBank altyapılarında yetiştikten sonra Beşiktaş forması da giydi. Kulüp düzeyinde VakıfBank ile 2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Kaçmaz, milli takım kategorilerinde Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında birçok madalya elde etti. Turnuvalarda defalarca “En İyi Orta Oyuncu” seçilen Begüm Kaçmaz, Türk voleybolunun geleceği adına en umut verici isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Dilay Özdemir

Dilay Özdemir

Türk voleybolunun genç yıldızlarından Dilay Özdemir, Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı’nda pasör olarak forma giyiyor. 15 Ağustos 2005’te İstanbul’da doğan Özdemir, Eczacıbaşı altyapısında yetiştikten sonra Beşiktaş ve Karayolları’nda da oynadı. Milli takım formasıyla Avrupa Gençlik Olimpik Festivali, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında önemli başarılar elde eden Dilay, 2024 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda hem “En İyi Pasör” hem de “En Değerli Oyuncu” seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Babası, eski milli voleybolcu ve antrenör Barış Özdemir olan genç yıldız, Türk voleybolunun gelecek kuşak liderleri arasında gösteriliyor.

Liza Safronova

Liza Safronova

Kazakistan kökenli Türk voleybolcu Liza Safronova, Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe’de smaçör olarak forma giyiyor. 17 Ocak 2006 doğumlu genç oyuncu, VakıfBank altyapısında yetiştikten sonra Havran Belediyespor’da oynadı ve 2024 yılında Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Kulüp düzeyinde Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley zaferleri yaşayan Safronova, milli takımla da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında önemli başarılar elde etti. 2024 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda “En İyi Smaçör” seçilen Safronova, annesi eski Kazak milli voleybolcu Alessya Safronova Canbolat ve babası antrenör Burhan Şaik Canbolat’tan aldığı voleybol tutkusunu başarıyla sürdürüyor.

Duru Türknas

Duru Türknas

Kariyerine 2020 yılında Fenerbahçe Koleji’nde başlayan 19 yaşındaki voleybolcu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli Takım’ın U19 kategorisinde de forma giyen genç yetenek, sezon başında TVF 1. Lig ekiplerinden Yeşilyurt’a transfer oldu. Mart ayında sezonun tamamlanmasının ardından yeniden Fenerbahçe kadrosuna dönen oyuncu, gelişimini sürdürerek geleceğin önemli isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Selen Köse

Selen Köse

Türk voleybolunun genç yeteneklerinden Selen Köse, Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da smaçör olarak forma giyiyor. 7 Nisan 2005 doğumlu oyuncu, kariyerine Fenerbahçe’de başladı ve ardından Yeşilyurt ile Aras Kargo takımlarında oynadı. Milli takım formasıyla 2023 Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası’nda ikincilik, 2024 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda ise şampiyonluk yaşayan Köse, güçlü hücumları ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

