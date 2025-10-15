Bizi Başarılarıyla Gururlandıran Filenin Sultanları'nın Geleceği Olacak İsimler de Dikkat Çekiyor
Filenin Sultanları’nın uluslararası arenadaki tarihi başarılarının ardından, arkadan gelen genç jenerasyon da Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Genç yaşta Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsüye çıkan yıldız adayları, yetenekleri ve mücadeleci ruhlarıyla dikkat çekiyor. Altyapıdan yetişen bu oyuncular, güçlü teknikleri ve takım bilinciyle A Milli Takım’a göz kırpıyor ve gelecek adına hepimize ümit veriyor.
O isimlerden bazılarını derledik...
Bianka Ilayda Mumcular
Defne Başyolcu
Begüm Kaçmaz
Dilay Özdemir
Liza Safronova
Duru Türknas
Selen Köse
