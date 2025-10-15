Rasim Ozan Kütahyalı, Beşiktaş Taraftarını Çok Kızdıracak: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü Feshedin"

Rasim Ozan Kütahyalı, siyaset ve güncel konulara yaptığı yorumların yanı sıra futbolla da yakından ilgili. Fanatik Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumları zaman zaman rakiplerini kızdırıyor. Zaman zaman da rakiplerini överek Galatasaray'a yaptığı eleştiriler Galatasaray taraftarını kızdırıyor.

Ekol Sports'ta Ersel Hoşkara ile yaptığı programda spor gündemini değerlendiren Kütahyalı, Beşiktaş'ı eleştirdi. Del Bosque'nin tazminatı ve Matteo Ferrari'nin tazminatı gündeme gelince Kütahyalı 'Del Bosque'y o zaman Hüsnü Güreli'nin tavsiyesiyle mi başak birinin tavsiyesi mi bilmiyorum. Bir 'akıllının'' uyanığın ya da üç kağıtçının aklıyla 'vermeyelim tazminatı' dediler. 6 ayda çıktı karar. Normalde 4.5-5 verecekleri yerde 8.5 milyon Euro verdiler.'

Ersel Hoşkara da 'Bir örnek de ben vereyim' diyerek Matteo Ferrari'yi hatırlattı. Hoşkara, 'Ferrari, CAS'a gitti. Kanada ikinci liginde oynuyor. Beşiktaş'tan o dönem 7 milyon Euro aldı. FEDA'dan gelen paraydı o da' dedi. Rasim Ozan Kütahyalı da sinirlenerek ayağa kalktı 'Ben gidiyorum kardeşim, Kanada ikinci liginde oynayan adama Beşiktaş 7 milyon Euro verdi mi? Hocam şu Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü feshedin ya feshedin. Bu kulübün tarihi böyle biliyor musun, sinirden ayağa kalktım. 7 milyon Euro, Kanada ikinci liginde oynayan bir uyduruk futbolcuya...' ifadelerini kullandı.