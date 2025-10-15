Arda Güler'in Real Madrid'e Transfer Olduğundan Beri 8 Kilo Kas Kütlesi Kazandığı Öğrenildi

İki sezon önce büyük beklentilerle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilk sezonunda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girememişti. Aldığı kısa sürelerde yeteneğini gösterse de oynamaması sadece Türk taraftarlar değil Madridistalar tarafından da tepki çekmişti. Bu sezon takımın başına geçen Xabi Alonso'nun favorilerinden olan Arda sezona 3 gol ve 4 asistle fırtına gibi başlarken Dünya Kupası yolculuğunda ilerleyen A Milli Futbol Takımı için de kritik gol ve asistlere imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Eflatun beyazlıların genç yıldızı kariyeri ve İspanya günleri hakkında Fransız basınına bir röportaj verdi. L'Equipe Magazine'e konuşan Arda Güler'in arkadaşının genç yıldızın vücudundaki değişimi ifade ettiği bölüm ise dikkat çekti.