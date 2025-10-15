onedio
Arda Güler'in Real Madrid'e Transfer Olduğundan Beri 8 Kilo Kas Kütlesi Kazandığı Öğrenildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2025 - 16:15

İki sezon önce büyük beklentilerle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ilk sezonunda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girememişti. Aldığı kısa sürelerde yeteneğini gösterse de oynamaması sadece Türk taraftarlar değil Madridistalar tarafından da tepki çekmişti. Bu sezon takımın başına geçen Xabi Alonso'nun favorilerinden olan Arda sezona 3 gol ve 4 asistle fırtına gibi başlarken Dünya Kupası yolculuğunda ilerleyen A Milli Futbol Takımı için de kritik gol ve asistlere imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Eflatun beyazlıların genç yıldızı kariyeri ve İspanya günleri hakkında Fransız basınına bir röportaj verdi. L'Equipe Magazine'e konuşan Arda Güler'in arkadaşının genç yıldızın vücudundaki değişimi ifade ettiği bölüm ise dikkat çekti.

Milli gururumuz Fransız basınının köklü yayın organlarından L'Equipe'in kapak yıldızı oldu.

Ronaldo kıyaslaması hakkında şunları şöyledi;

Cristiano Ronaldo-Mesut Özil” ve “Kylian Mbappe-Arda Güler” karşılaştırması hoşuma gidiyor. Büyük işler başardılar, ancak önemli başarıları her zaman takım elde eder, asla sadece iki oyuncu değil. Kylian Mbappe’nin yetenekleriyle benim yeteneklerim birbirini iyi tamamlıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bazen maçlardan önce: ‘Bugün şunu, bunu yapmalıyız’ diye konuşuruz. Ama öyle akşamlar da olur ki, sadece bir bakış yeter.

Hiç şüphem olmadı

Real Madrid’e transfer olduğum zaman, artık dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum. Ama ilk antrenmanımdan itibaren, burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu anladım. Burada başarılı olacağımdan hiç şüphem olmadı. Juni Calafat (scouting sorumlusu) bana en başta planı anlatmıştı. Bana ilk yılın zor olacağını, çünkü ‘sadece Türkiye’yi tanımış bir genç oyuncu için başka türlü olamaz’ demişti. Luka Modric ve Toni Kroos gibi isimlerden sonrası için buraya geldiğimi de eklemişti. Her şey net ve samimiydi.

8 kilo kas kütlesi kazandı

Röportajda Arda'nın yanında bulunan bir arkadaşı söz aldı ve şu sözleri kullandı; “Eskiden şakalaşırken, güreşir gibi yaptığımızda, kesin kazanacağımı bilirdim. Bugün aynı şeyi denemeye cesaret edemem. Arda, yaklaşık 8 kilo kas kütlesi kazandı.”

