Selda Bağcan Paylaşımında Şarkısına Yer Veren Arda Güler'e Yanıt Verdi
Real Madrid'de Ancelotti'nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör Xabi Alonso'yla daha fazla süre alan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler sosyal medya hesabını da oldukça etkin kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde Madrid sokaklarında bisikletiyle gezerken çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Güler'in postunda bir detay dikkat çekti.
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan ve aynı Güler gibi mesleğiyle yurt dışında da tanınırlığı olan Selda Bağcan'ın şarkısı dikkatli kişilerden kaçmadı. Paylaşımın ardından Selda Bağcan'dan milli yıldızımıza jest niteliğinde bir yanıt geldi.
Arda Güler İspanya'daki yaşamına dair pek çok paylaşım yapıyor.
Bağcan bu paylaşıma "Artık ben de Real Madridliyim" yanıtını verdi.
