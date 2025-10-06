onedio
Frankfurt ve Liverpool Maçlarını Doğru Tahmin Etmişti: Beklenen Galatasaray-Bodo/Glimt Skor Tahmini de Geldi

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.10.2025 - 23:06

Sosyal medyada “magicosman00” kullanıcı adı ile paylaşımlarda bulunan bir kişi, Galatasararay’ın Frankfurt’a 5-1 yenildiği, Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği maçların skorlarını doğru tahmin etmişti. Yaptığı başarılı skor tahminleri ile gündem olan “magicosman00” 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için de skor tahminini yayınladı.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skor tahmini 👇

İki başarılı skor tahmini sonrasında “kahin” yorumları yapılmıştı.

“magicosman00” isimli kullanıcı ilk olarak Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında karşılaştığı Frankfurt maçı için 5-1 skor tahmininde bulunmuş ve tahmin doğru çıkmıştı. “magicosman00” gerçek şovunu ise Galatasaray-Liverpool maçında yaptı. Günler öncesinden Galatasaray’ın karşılaşmayı 1-0 kazanacağı tahmininde bulunan sosyal medya kullanıcısının tahmini ile dalga geçilse de Galatasaray’ın Liverpool zaferi sonrasında hakkı verildi.

