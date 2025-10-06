Frankfurt ve Liverpool Maçlarını Doğru Tahmin Etmişti: Beklenen Galatasaray-Bodo/Glimt Skor Tahmini de Geldi

Sosyal medyada “magicosman00” kullanıcı adı ile paylaşımlarda bulunan bir kişi, Galatasararay’ın Frankfurt’a 5-1 yenildiği, Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği maçların skorlarını doğru tahmin etmişti. Yaptığı başarılı skor tahminleri ile gündem olan “magicosman00” 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için de skor tahminini yayınladı.
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skor tahmini 👇
İki başarılı skor tahmini sonrasında “kahin” yorumları yapılmıştı.
