article/comments
article/share
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Uyarı: “Aklınıza Gelmeyecek Kulüplerin Sıkıntı Yaşama İhtimali Var”

TFF
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.10.2025 - 21:53

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcularla tek tip sözleşmeye önem verdiklerileni söyleyen Hacıosmanoğlu, kimsenin aklına gelmeyecek bazı kulüplerin UEFA ve FIFA ile sorun yaşayabileceğini ifade etti. Galatasaray’ın Liverpool galibiyetinin kendisini haklı çıkardığını söyleyen TFF Başkanı, sezonun ikinci yarından kadın hakemin Süper Lig’de görev alınacağını da sözlerine ekledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor’da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolcularla tek tip sözleşme yapılması konusuna federasyon olarak çok önem verdiklerini söyledi. Hacıosmanoğlu, “Tek tip futbolcu sözleşmesini hayat geçirdik. Aksine hareket eden futbolcu ve kulübe çok ağır cezalar var. Limit konusuna da çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntılar yaşama ihtimali var.” İfadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı sözleşme gündem olmuştu. 👇

“Ukala tipler bilsin ki ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum”

TFF Başkanı, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kurasının çekildiği gün “Liverpool eski gücünde değil” açıklamasında bulunmuştu. Hacıosmanoğlu’nun sözleri Galatasaray’ın Liverpool galibiyeti sonrasında yeniden gündeme gelmişti.

'Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. Grup mu var diye alay ettiler. 1. torbadan 4 takım var. PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool. Bu torbadan kimi istersiniz siz? Galatasaray Başkanı ve başkan vekili ile konuştum, bir borçları daha var Manchester City'yi yenmek. Galatasaray'ın Liverpool'un yeneceğini çok kişiye söyledim. Almanya (Eintracht Frankfurt) yol kazası, hakem hatası da vardı.

Süper Lig’e kadın hakem gelecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya güvendiğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, “Süper Lig'in ikinci yarısında derbi maçı olmasa da bir kadın hakemimiz maç yönetecek. Hedefim ise bir derbiyi kadın hakemin yönetmesi. Niye olmasın?” dedi.

TFF Başkanı Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Beşiktaş’ın 4 kez oyuncu değişikliği için oyunu durdurduğu iddiası için ise kural hatası olmadığını sözlerine ekledi.

