TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Uyarı: “Aklınıza Gelmeyecek Kulüplerin Sıkıntı Yaşama İhtimali Var”
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcularla tek tip sözleşmeye önem verdiklerileni söyleyen Hacıosmanoğlu, kimsenin aklına gelmeyecek bazı kulüplerin UEFA ve FIFA ile sorun yaşayabileceğini ifade etti. Galatasaray’ın Liverpool galibiyetinin kendisini haklı çıkardığını söyleyen TFF Başkanı, sezonun ikinci yarından kadın hakemin Süper Lig’de görev alınacağını da sözlerine ekledi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor’da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
“Ukala tipler bilsin ki ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum”
Süper Lig’e kadın hakem gelecek.
