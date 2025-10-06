TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Uyarı: “Aklınıza Gelmeyecek Kulüplerin Sıkıntı Yaşama İhtimali Var”

TFF Başkanı, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kurasının çekildiği gün “Liverpool eski gücünde değil” açıklamasında bulunmuştu. Hacıosmanoğlu’nun sözleri Galatasaray’ın Liverpool galibiyeti sonrasında yeniden gündeme gelmişti.

'Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. Grup mu var diye alay ettiler. 1. torbadan 4 takım var. PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool. Bu torbadan kimi istersiniz siz? Galatasaray Başkanı ve başkan vekili ile konuştum, bir borçları daha var Manchester City'yi yenmek. Galatasaray'ın Liverpool'un yeneceğini çok kişiye söyledim. Almanya (Eintracht Frankfurt) yol kazası, hakem hatası da vardı.”