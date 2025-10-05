Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor Taraftarı Arasındaki Tartışmaya Polis Müdahalesi

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, saha içindeki mücadele kadar kenarda yaşanan gerginlikle de dikkat çekti. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı ancak takımını desteklemek üzere tribünlerdeydi.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından gerginlik arttı. Yandaş, tribünlere doğru tepki gösterince tartışma kısa sürede alevlendi.

Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri, Fenerbahçeli heyetin bulunduğu bölgeyi güvenlik altına aldı ve olay büyümeden sonlandırıldı. Karşılaşma, bu kısa süreli tansiyona rağmen kaldığı yerden devam etti.