onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor Taraftarı Arasındaki Tartışmaya Polis Müdahalesi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor Taraftarı Arasındaki Tartışmaya Polis Müdahalesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 23:14

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, saha içindeki mücadele kadar kenarda yaşanan gerginlikle de dikkat çekti. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı ancak takımını desteklemek üzere tribünlerdeydi.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından gerginlik arttı. Yandaş, tribünlere doğru tepki gösterince tartışma kısa sürede alevlendi.

Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri, Fenerbahçeli heyetin bulunduğu bölgeyi güvenlik altına aldı ve olay büyümeden sonlandırıldı. Karşılaşma, bu kısa süreli tansiyona rağmen kaldığı yerden devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anları Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından paylaştı.

Mert Hakan Yandaş zaman zaman rakip taraftarlarla yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.

Mert Hakan Yandaş zaman zaman rakip taraftarlarla yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.

Özellikle Galatasaray derbilerinde adından sıklıkla söz ettiren Mert Hakan Yandaş,bugün de Samsunspor taraftarıyla yaşadığı tartışma ile gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Sosyal Medya

sahte kabadayı işi gücü traş xxxxxx xxxxxx mert hakan yandaş

arif ışık

Ali başkanın gitti ve şimdi sıra sende. Sen de gideceksin!!