Ömer Onan, Fenerbahçe-Real Madrid Maçına Sanayiden Korna Getirdiklerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 20:11

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Ömer Onan, basketbolculuk kariyerinin ardından yönetici olarak yoluna devam etti. Anadolu Efes, Ülker ve Fenerbahçe formaları giyen Onan, 12 Dev Adam'ın da önemli parçalarından biriydi. Ömer Onan, Fenerbahçe ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da yöneticilik pozisyonda görev aldı. 

Ömer Onan, Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı dönemlerle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Ömer Onan, Real Madrid maçında atmosferi zorlaştırmak için sanayiden korna getirerek Real Madrid benchinin arkasına koyduklarını açıkladı. Onan, “Bir operasyon yaptık ve sanayiden kornaları getirdik onları sakladık ve Real Madrid’in benchine doğru. Sorumluğu ben aldım, kimsenin de haberi yoktu, taraftar gruplarımızla sakladık onları, baktım bir cezası da yok, anlayamadılar, çıldırdılar. Yani her molada duyma ihtimalleri yoktu. O final four’a ilk kalınmasıydı, o büyük hedefti. Çünkü şampiyonlukları hep yaşadık.” dedi. 

Kaynak - Hodri Meydan

Ömer Onan'ın ilginç itirafı sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarların ilgisini çekti:

Basketbolda atmosferi zorlaştıran olaylardan biri olan kornalar Real Madrid'e zor anlar yaşattı.

Basketbolda atmosferi zorlaştıran olaylardan biri olan kornalar Real Madrid'e zor anlar yaşattı.

İlk Final Four'a kalmanın öneminden bahseden Ömer Onan, 'evdeki iki maçta bir operasyon yaptık' diyerek kornaları getirdiklerini açıkladı.

