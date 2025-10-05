onedio
Golbol Milli Takımımız İsrail'i 10-3'lük Skorla Yenerek Avrupa Şampiyonu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 18:45

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası’nda finalde İsrail’i 10-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Finlandiya’nın Lahti kentinde düzenlenen turnuvada milliler, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada 52 gol atan kaptan Sevda Altunoluk, 'gol kraliçesi' unvanını elde etti. Kadın milli takım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda da finalde İsrail’i mağlup ederek üst üste üçüncü altın madalyasını kazanmıştı.

Aynı organizasyonda Erkek Golbol Milli Takımı da finalde Ukrayna’yı 4-3 mağlup ederek 2015’ten sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Böylece Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda hem kadın hem erkek takımlarıyla zirveye çıktı; milliler daha önce 2015’te de çifte şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Golbol Milli Takımımız tarihi bir başarı daha ekledi hanesine:

Golbolde gurur yılı yaşıyoruz.

Finlandiya’da düzenlenen organizasyonda Erkek Golbol Milli Takımı, finalde Ukrayna’yı 4-3 mağlup ederek 2015’ten sonra ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Böylece Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda hem kadın hem erkek takımlarıyla zirvede yer aldı. Milliler, bu başarıyı daha önce 2015’te de çifte şampiyonlukla yaşamıştı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
