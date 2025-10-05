onedio
Şampyion Yarışçı Ayhancan Güven İstiklal Marşı Okunurken Gözyaşlarını Tutamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.10.2025 - 17:46

Türk otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) tarih yazdı. Final haftasında Hockenheimring pistinde koşulan ikinci yarışı kazanan Red Bull sporcusu Güven, DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot unvanını elde etti.

Yarışta Alman pilotlar Marco Wittmann ikinci, Maro Engel ise üçüncü oldu. Bu sonuçla genel klasmanda zirveye çıkan Ayhancan Güven, Avusturyalı Lucas Auer ve Engel’i geride bırakarak sezonu birinci tamamladı.

Ayhancan Güven, istiklal marşımız okunurken gözyaşlarını tutamadı ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı.  

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından “altın” kategoride sınıflandırılan tek Türk pilot olan 27 yaşındaki Ayhancan Güven, Porsche’nin fabrika pilotu olarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.

Ayhancan Güven'in duygusal anları ekranlara da yansıdı:

Bu yarışta şampiyon unvanı elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) şampiyon olarak tarihe geçti. Hockenheimring’deki final yarışını kazanan Red Bull sporcusu, DTM’de şampiyonluk yaşayan ilk Türk pilot oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
