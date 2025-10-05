Şampyion Yarışçı Ayhancan Güven İstiklal Marşı Okunurken Gözyaşlarını Tutamadı

Türk otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) tarih yazdı. Final haftasında Hockenheimring pistinde koşulan ikinci yarışı kazanan Red Bull sporcusu Güven, DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot unvanını elde etti.

Yarışta Alman pilotlar Marco Wittmann ikinci, Maro Engel ise üçüncü oldu. Bu sonuçla genel klasmanda zirveye çıkan Ayhancan Güven, Avusturyalı Lucas Auer ve Engel’i geride bırakarak sezonu birinci tamamladı.

Ayhancan Güven, istiklal marşımız okunurken gözyaşlarını tutamadı ve izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından “altın” kategoride sınıflandırılan tek Türk pilot olan 27 yaşındaki Ayhancan Güven, Porsche’nin fabrika pilotu olarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.