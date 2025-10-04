Eski Hakem Deniz Çoban, Galatasaray-Beşiktaş Derbisiyle İlgili "Tekrar Edilebilir" Dedi
Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta nefes kesen bir derbi oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gol düellosu yaşandı.
Beşiktaş, deplasmanda Abraham’ın golüyle öne geçerken; Galatasaray ikinci yarının başında İlkay Gündoğan’la skoru dengeledi. Rafa Silva’nın pozisyonunda Davinson Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve dev derbi 1-1 sona erdi.
Ancak maçta dikkat çeken bir olay da Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği esnasında oldu. Yasin Kol'un devam eden maçı durdurarak değişikliğe izin vermesi itirazlara neden olurken, Deniz Çoban bu konuda önemli uyarılarda bulundu.
Deniz Çoban, hakemin yaptığı yanlışı anlattı.
TFF, hakemden rapor isteyebilir.
Maçın tekrar edilebileceğini söyleyen Deniz Çoban, şu ifadeleri kullandı:
