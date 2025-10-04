onedio
Eski Hakem Deniz Çoban, Galatasaray-Beşiktaş Derbisiyle İlgili "Tekrar Edilebilir" Dedi

05.10.2025 - 00:17

Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta nefes kesen bir derbi oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği mücadelede gol düellosu yaşandı.

Beşiktaş, deplasmanda Abraham’ın golüyle öne geçerken; Galatasaray ikinci yarının başında İlkay Gündoğan’la skoru dengeledi. Rafa Silva’nın pozisyonunda Davinson Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve dev derbi 1-1 sona erdi.

Ancak maçta dikkat çeken bir olay da Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği esnasında oldu. Yasin Kol'un devam eden maçı durdurarak değişikliğe izin vermesi itirazlara neden olurken, Deniz Çoban bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

Deniz Çoban, hakemin yaptığı yanlışı anlattı.

Çoban, Yasin Kol'un pozisyondaki tavrını eleştirdi. Deniz Çoban, “Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.' dedi.

TFF, hakemden rapor isteyebilir.

Deniz Çoban, maçın durumuyla ilgili 'tescil, ilgili dakikadan başlatma ve baştan tekrar oynanması' gibi üç seçenek olduğunu açıkladı: 

'Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.

Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.'

Maçın tekrar edilebileceğini söyleyen Deniz Çoban, şu ifadeleri kullandı:

'Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli.'

