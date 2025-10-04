Eski Hakem Deniz Çoban, Galatasaray-Beşiktaş Derbisiyle İlgili "Tekrar Edilebilir" Dedi

Deniz Çoban, maçın durumuyla ilgili 'tescil, ilgili dakikadan başlatma ve baştan tekrar oynanması' gibi üç seçenek olduğunu açıkladı:

'Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.

Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.'