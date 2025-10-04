Erman Toroğlu'ndan Yedek Kalan Mauro Icardi ile İlgili Sert Eleştiriler

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, son haftalarda beklenmedik bir şekilde yedek kulübesine çekildi. Arjantinli futbolcu, hem Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool karşılaşmasında hem de Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı oynanan derbide teknik direktör Okan Buruk’un tercihiyle yedek başladı. İki maçta da ısınmaya dahi çıkmayan Icardi’nin bu durumu taraftarların dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada “Icardi krizi mi var?” yorumları yapılırken, yıldız golcünün moralinin bozuk olduğu da gözlerden kaçmadı.

Ekol Sports ekranlarında Erman Toroğlu da bu konuya değindi. Toroğlu, 'Icardi'nin suratını gördün mü? Çarşamba pazarı. Fenerbahçe aleyhine twit at... Göbek olmuş şöyle, kalça olmuş böyle... Galatasaray taraftarı da alkışlıyor.'