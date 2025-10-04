Galatasaray'da Metehan Baltacı, beIN Sports'a Yapılan Retweetle İlgili Canlı Yayında Tepki Gösterdi

Metehan Baltacı, maç önü yayınında röportaja gelerek bu retweet olayına tepki gösterdi. Baltacı, 'Öncelikle hafta içi dünyanın konuştuğu çok önemli bir zafer kazandık. Bileğimizin hakkıyla, taraftarımızla birlikte ile muazzam bir mücadele koyduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bugün de yine, taraftarımızla birlikte bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ettiğimiz bir maç olacak. Bugüne kadar kazandığımız bütün maçları, bütün zaferleri sonuna kadar hak ettik. Son zamanlarda bazı şeyler retweet'lendi. Bu röportajı da retweet'lerseniz memnun oluruz. İyi günler.' ifadelerini kullandı.