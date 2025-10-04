Galatasaray'da Metehan Baltacı, beIN Sports'a Yapılan Retweetle İlgili Canlı Yayında Tepki Gösterdi
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flash röportajlara gelen isimler arasında Galatasaray'da Metehan Baltacı vardı. Metehan Baltacı, röportaj esnasında hafta içi beIN Sports tarafından yanlışlıkla retweet edilen paylaşıma gönderme yaparak tepki gösterdi.
Genç oyuncunun tepkisi Galatasaray taraftarları tarafından beğeni ile karşılandı.
Yanlışlıkla yapılan retweet olay oldu.
beIN Sports ekranlarında şok tepki...
