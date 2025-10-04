onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da Metehan Baltacı, beIN Sports'a Yapılan Retweetle İlgili Canlı Yayında Tepki Gösterdi

Galatasaray'da Metehan Baltacı, beIN Sports'a Yapılan Retweetle İlgili Canlı Yayında Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 20:23

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flash röportajlara gelen isimler arasında Galatasaray'da Metehan Baltacı vardı. Metehan Baltacı, röportaj esnasında hafta içi beIN Sports tarafından yanlışlıkla retweet edilen paylaşıma gönderme yaparak tepki gösterdi. 

Genç oyuncunun tepkisi Galatasaray taraftarları tarafından beğeni ile karşılandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yanlışlıkla yapılan retweet olay oldu.

Yanlışlıkla yapılan retweet olay oldu.

beIN Sports’un resmi hesabından, “Hakemler sağ olsun. GS stadında temiz bir maç hatırlamıyorum, son senelerde” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımın RT edilmesi gündem oldu.

Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede hesaptan geri alınırken, bugün bir kez daha gündeme geldi.

beIN Sports ekranlarında şok tepki...

beIN Sports ekranlarında şok tepki...

Metehan Baltacı, maç önü yayınında röportaja gelerek bu retweet olayına tepki gösterdi. Baltacı, 'Öncelikle hafta içi dünyanın konuştuğu çok önemli bir zafer kazandık. Bileğimizin hakkıyla, taraftarımızla birlikte ile muazzam bir mücadele koyduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bugün de yine, taraftarımızla birlikte bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ettiğimiz bir maç olacak. Bugüne kadar kazandığımız bütün maçları, bütün zaferleri sonuna kadar hak ettik. Son zamanlarda bazı şeyler retweet'lendi. Bu röportajı da retweet'lerseniz memnun oluruz. İyi günler.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın