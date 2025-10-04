onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Altın Madalya Kazandı

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Altın Madalya Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 18:10

Türk atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. Erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Türkiye, güçlü rakibi Almanya’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk ayağında Yusuf Dikeç, Alman sporcu Paul Fröhlich’i nefes kesen bir mücadele sonunda 17-15 yenerek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Ardından Mustafa İnan da rakibini mağlup ederek galibiyeti ve altın madalyayı garantiledi. Bu zaferle Türkiye, Avrupa sahnesinde bir kez daha adını zirveye yazdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'ın altın madalya kazandığı anlar:

İstanbul'da düzenlenen ligi altın madalya ile kapattık.

İstanbul'da düzenlenen ligi altın madalya ile kapattık.

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde altın madalya kazandı. Türkiye, erkekler 10 metre havalı tüfek finalinde Almanya’yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın