Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Altın Madalya Kazandı

Türk atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. Erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Türkiye, güçlü rakibi Almanya’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk ayağında Yusuf Dikeç, Alman sporcu Paul Fröhlich’i nefes kesen bir mücadele sonunda 17-15 yenerek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Ardından Mustafa İnan da rakibini mağlup ederek galibiyeti ve altın madalyayı garantiledi. Bu zaferle Türkiye, Avrupa sahnesinde bir kez daha adını zirveye yazdırdı.