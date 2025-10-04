Kayserispor'un Çıktığı Tüm Maçlardan Aynı Skorla Ayrılması Dikkat Çekti

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor. Taraftarlar nefes kesen mücadelelere eşlik ederken Maçkolik'in X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşım Kayserispor’un bu sezon çıktığı tüm maçlardan 1-1 ve 4-0'lık skorlarla ayrılmasıydı... Aynı skorlara X kullanıcılarından eleştiri ve goygoy yağdı.