Kayserispor'un Çıktığı Tüm Maçlardan Aynı Skorla Ayrılması Dikkat Çekti
Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor. Taraftarlar nefes kesen mücadelelere eşlik ederken Maçkolik'in X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşım Kayserispor’un bu sezon çıktığı tüm maçlardan 1-1 ve 4-0'lık skorlarla ayrılmasıydı... Aynı skorlara X kullanıcılarından eleştiri ve goygoy yağdı.
O paylaşım şöyleydi👇🏻
X kullanıcıları bu skorun goygoyunu da yaptı; eleştirisini de eksik etmedi... İşte o yorumlardan bazıları:
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
