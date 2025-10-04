onedio
Kayserispor'un Çıktığı Tüm Maçlardan Aynı Skorla Ayrılması Dikkat Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
04.10.2025 - 14:52

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor. Taraftarlar nefes kesen mücadelelere eşlik ederken Maçkolik'in X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşım Kayserispor’un bu sezon çıktığı tüm maçlardan 1-1 ve 4-0'lık skorlarla ayrılmasıydı... Aynı skorlara X kullanıcılarından eleştiri ve goygoy yağdı.

O paylaşım şöyleydi👇🏻

twitter.com

'Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı bütün maçlardan yalnızca 1-1 ve 4-0'lık skorlarla ayrıldı 👀'

X kullanıcıları bu skorun goygoyunu da yaptı; eleştirisini de eksik etmedi... İşte o yorumlardan bazıları:

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
