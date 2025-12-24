Dostluk, Aşk, Kaos ve Biraz da Dans! 2025 Boyunca NOW'da Aklımızı Başımızdan Alan Yılın En'leri
2025 yılı NOW ekranlarında fırtına gibi esti, biz de ekran başından kalkamadık! İşte yıl boyunca NOW’da aklımızı başımızdan alan, her hafta sosyal medyayı birbirine katan o en'ler! 👇🏻
Sahtekarlar: Yılın en sahtekar karakterleri - Asya ve Ertan
Ben Leman: Yılın En Güzel Dostluğu - Leman, Mine, Şahika ve Suzi
Kıskanmak: Yılın En Kıskanılan Dizisi
Halef: Yılın En Güçlü Karakteri - Serhat
Hudutsuz Sevda: Yılın En Hudutsuz Sevdası - HalZey
Kızıl Goncalar: Yılın En Çok Konuşulan Karakteri - Cüneyd
Çift Kişilik Oda: Yılın En Tatlı Tanışması - Nil ve Kaan
Leyla: Yılın En Çok Konuşulan Sahnesi - Gonca Vuslateri Dansı
Şakir Paşa Ailesi: Yılın En Mucizelerle Dolu Ailesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video