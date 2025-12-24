onedio
Dostluk, Aşk, Kaos ve Biraz da Dans! 2025 Boyunca NOW'da Aklımızı Başımızdan Alan Yılın En'leri

Dostluk, Aşk, Kaos ve Biraz da Dans! 2025 Boyunca NOW'da Aklımızı Başımızdan Alan Yılın En'leri

24.12.2025 - 15:52

2025 yılı NOW ekranlarında fırtına gibi esti, biz de ekran başından kalkamadık! İşte yıl boyunca NOW’da aklımızı başımızdan alan, her hafta sosyal medyayı birbirine katan o en'ler! 👇🏻

Sahtekarlar: Yılın en sahtekar karakterleri - Asya ve Ertan

Adrenalini arşa çıkaran ikili! Asya ve Ertan, zekice kurgulanmış oyunları ve kusursuz planlarıyla 2025’in en tehlikeli partnerleri oldu. Onları izlerken kimin kimi kandırdığını anlamaya çalışmaktan beynimiz yandı ama bu kedi-fare oyunundan bir an bile kopamadık!

Ben Leman: Yılın En Güzel Dostluğu - Leman, Mine, Şahika ve Suzi

Onlara modern zamanın 'altın kızlar'ı desek yeridir! Leman, Mine, Şahika ve Suzi hem dert ortağımız hem neşe kaynağımız oldular. Bu dört kadının birbirine tutunuşu, hayatın zorluklarına karşı attıkları o meşhur kahkahalar ve bitmek bilmeyen enerjileri 2025 boyunca bize 'iyi ki arkadaşlarım var' dedirtti!

Kıskanmak: Yılın En Kıskanılan Dizisi

Seniha’nın gölgede kalmışlığı ile Mükerrem’in ışıltısı arasındaki o gerilimi izlerken biz de koltuklarımıza çivilendik. Halit ve Nüzhet arasındaki o güç savaşı, prodüksiyonun o muazzam atmosferiyle birleşince yılın en kıskanılan dizisi oldu!

Halef: Yılın En Güçlü Karakteri - Serhat

İstanbul’da başarılı bir cerrahken Urfa’nın töreleri ve aile bağları arasına sıkışan Serhat, karşısına çıkan her engeli birer birer aşarken, 'yıkılmadım ayaktayım' sözünün canlı kanlı tanımı gibiydi. Serhat’ın o sarsılmaz duruşu 2025’in en unutulmaz, dosta güven düşmana korku salan performansı olarak hafızalarımıza kazındı!

Hudutsuz Sevda: Yılın En Hudutsuz Sevdası - HalZey

Kızıl Goncalar: Yılın En Çok Konuşulan Karakteri - Cüneyd

Hala her repliği sosyal medyada paylaşılıyor! Cüneyd Efendi derin felsefesi, gizemli sessizliği ve sistemle olan o eşsiz çatışmasıyla 2025’in en fenomen ismi oldu. Zeynep’le olan sahnelerindeki o naif ama güçlü bağ hepimizi resmen mest etti!

Çift Kişilik Oda: Yılın En Tatlı Tanışması - Nil ve Kaan

O kahve dökme sahnesi.. Nil’in hayalleri ile Kaan’ın dünyasının kesiştiği o ilk an 2025’in en içimizi ısıtan karşılaşmasıydı! Aralarındaki o doğal elektrik ve tatlı atışmalar romantik komedi türüne taze bir soluk getirdi.

Leyla: Yılın En Çok Konuşulan Sahnesi - Gonca Vuslateri Dansı

Şakir Paşa Ailesi: Yılın En Mucizelerle Dolu Ailesi

Şakir Paşa Ailesi: Yılın En Mucizelerle Dolu Ailesi

Tarihin derinliklerinden gelen bu asil ve bir o kadar da fırtınalı aile 2025’in en görkemli yapımıydı. Sanatla, aşkla ve büyük trajedilerle harmanlanmış hayatları izlerken her bölümde bir mucizeye tanıklık ettik. Şakir Paşa’nın geniş ailesindeki her bir ferdin hikayesi, bize ailenin hem bir sığınak hem de en büyük imtihan olduğunu öğretti!

