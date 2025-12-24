onedio
İklim Aktivisti Greta Thunberg Filistin Yanlısı Eylemde Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
24.12.2025 - 16:14

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Londra'da gözaltına alındı. Palestine Action aktivisti oldukları gerekçesiyle yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan 8 mahkumun taleplerini dile getiren 'Prisoners for Palestine' platformunun eylemine destek veren Greta Thunberg'in tuttuğu pankartta 'Soykırıma karşıyım' yazıyordu.

Filistin için Mahkumlar platformu, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'la çalışan Aspen Insurance'ın Londra ofisi önünde eylem düzenledi.

Eylemciler, ofisin bulunduğu binanın girişine kırmızı boya sıktıktan sonra Palestine Action'a destek için oturma eylemi yaptı. Greta Thunberg, Terörizm Yasası kapsamında gözaltına alındı.

Neler olmuştu?

İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemlerinin ardından temmuzda yasaklanan Palestine Action grubunun tutuklu 8 aktivisti, cezaevi şartlarının düzeltilmesi ve Palestine Action'ın yasağının kaldırılması talebiyle açlık grevine başlamıştı. Hükümet yetkilileri taleplere olumsuz yanıt vetmişti.

