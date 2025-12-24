İklim Aktivisti Greta Thunberg Filistin Yanlısı Eylemde Gözaltına Alındı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Londra'da gözaltına alındı. Palestine Action aktivisti oldukları gerekçesiyle yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan 8 mahkumun taleplerini dile getiren 'Prisoners for Palestine' platformunun eylemine destek veren Greta Thunberg'in tuttuğu pankartta 'Soykırıma karşıyım' yazıyordu.
Filistin için Mahkumlar platformu, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'la çalışan Aspen Insurance'ın Londra ofisi önünde eylem düzenledi.
Neler olmuştu?
