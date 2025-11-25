onedio
Tarihi Kanalı Yeşile Boyayan Greta Thunberg'in Venedik'e Girmesi Yasaklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2025 - 20:14

Dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı eylemlerle tanınan ve kamuoyuna Filistin'e verdiği destekle sık sık gelen iklim aktivisti Greta Thunberg'in son durağı İtalya olmuştu. Beraberindeki diğer aktivistlerle Venedik'teki turistik kanala yeşil boya döken Thunberg'e İtalyan yetkililer tarafından  ülkeye giriş yasağı getirildi, aynı zamanda 150 avroluk bir para cezası da kesildi.

Avrupa'nın en çok ziyaretçi çeken kentlerinden İtalya'daki Venedik'te tarihi kanalı görenler gözlerine inanamamıştı.

Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) isimli gruptan bazı aktivistle Venedik'teki ünlü Büyük Kanal'a yeşil boyalı bir sıvı döktü. Aktivistlerin aktardığına göre bu boya kanala zarar verecek türde bir kimyasal içermiyordu. Aktivistlerin arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg de yer alıyordu.

Aktivistler İtalya'nın başbakanı Meloni'nin başında bulunduğu hükümeti iklim değişikliğine karşı eylem almadıkları için protesto etti.

Kanaldaki tekne ve vapur trafiğini olumsuz yönde etkilemeyen eylem, İtalyan yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı. Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Kuca Zaia ise bunu vandallık olarak değerlendirdi ve bu eylemin çevre kirliliğine yol açtığını iddia ederek bunun bir paradoks olduğunu söyledi. 

Eyleme destek veren Thunberg ise İtalyan yetkililer tarafından 48 saat ülkeye giriş ve 150 avro para cezasına çarptırıldı.

Haberin yapay zekayla oluşturulmuş videos;

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
