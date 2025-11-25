Tarihi Kanalı Yeşile Boyayan Greta Thunberg'in Venedik'e Girmesi Yasaklandı

Kanaldaki tekne ve vapur trafiğini olumsuz yönde etkilemeyen eylem, İtalyan yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı. Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Kuca Zaia ise bunu vandallık olarak değerlendirdi ve bu eylemin çevre kirliliğine yol açtığını iddia ederek bunun bir paradoks olduğunu söyledi.

Eyleme destek veren Thunberg ise İtalyan yetkililer tarafından 48 saat ülkeye giriş ve 150 avro para cezasına çarptırıldı.