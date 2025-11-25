Tarihi Kanalı Yeşile Boyayan Greta Thunberg'in Venedik'e Girmesi Yasaklandı
Dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı eylemlerle tanınan ve kamuoyuna Filistin'e verdiği destekle sık sık gelen iklim aktivisti Greta Thunberg'in son durağı İtalya olmuştu. Beraberindeki diğer aktivistlerle Venedik'teki turistik kanala yeşil boya döken Thunberg'e İtalyan yetkililer tarafından ülkeye giriş yasağı getirildi, aynı zamanda 150 avroluk bir para cezası da kesildi.
Avrupa'nın en çok ziyaretçi çeken kentlerinden İtalya'daki Venedik'te tarihi kanalı görenler gözlerine inanamamıştı.
Aktivistler İtalya'nın başbakanı Meloni'nin başında bulunduğu hükümeti iklim değişikliğine karşı eylem almadıkları için protesto etti.
