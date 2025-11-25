Fantastik Bir Film Sahnesi Gibi: Sisli Bir Güne Uyanan İstanbul'un Sabah Saatlerinde Çekilen Görüntüsü

Kış gelmesiyle insanlar kar yağışı beklese de havalar mevsim normallerine göre oldukça güneşli geçiyor. Karadeniz, Doğu ve İç Anadolu'da pek çok ilimiz kar yağışına teslim olurken Batı illerinde sıcaklıkların ne zaman düşeceği, kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyor.

İstanbul bu sabah sisli bir güne uyandı. Sabah saatlerinde havadan çekilen görüntü ise fantastik film sahnelerini aratmadı.