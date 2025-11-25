onedio
Fantastik Bir Film Sahnesi Gibi: Sisli Bir Güne Uyanan İstanbul'un Sabah Saatlerinde Çekilen Görüntüsü

Fantastik Bir Film Sahnesi Gibi: Sisli Bir Güne Uyanan İstanbul'un Sabah Saatlerinde Çekilen Görüntüsü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.11.2025 - 13:05

Kış gelmesiyle insanlar kar yağışı beklese de havalar mevsim normallerine göre oldukça güneşli geçiyor. Karadeniz, Doğu ve İç Anadolu'da pek çok ilimiz kar yağışına teslim olurken Batı illerinde sıcaklıkların ne zaman düşeceği, kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyor.

İstanbul bu sabah sisli bir güne uyandı. Sabah saatlerinde havadan çekilen görüntü ise fantastik film sahnelerini aratmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul'da kar bekleniyor mu?

İstanbul'da kar bekleniyor mu?

Pek çok ilimiz kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul'da da önümüzdeki günlerde kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Fakat yakın zamanda İstanbul'da sıcaklıklar düşecek olsa da kar yağışı beklenmiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
