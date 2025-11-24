Cami, Ev, Kilise: Kars'ta Baraj Sularının Çekilmesiyle Bir Köy Ortaya Çıktı

Sarıkamış'ta yer alan Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin azalması sonucunda, daha önce su altında kalmış olan köy evleri ve tarihi yapılar yeniden ortaya çıktı.
Barajın kapaklarının bir kısmının açılmasıyla birlikte su seviyesi düştü. Su altında kalan köydeki evler, cami, kilise ve diğer bazı tarihi yapılar yeniden gün ışığına kavuştu. Kars-Erzurum karayolu üzerinde bulunan köy , su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden görünür hale geldi. Ortaya çıkan görüntü drone ile havadan görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köy yakın zamanda sular altında kalmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın