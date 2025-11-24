onedio
Cami, Ev, Kilise: Kars'ta Baraj Sularının Çekilmesiyle Bir Köy Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
24.11.2025 - 11:42

Sarıkamış'ta yer alan Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin azalması sonucunda, daha önce su altında kalmış olan köy evleri ve tarihi yapılar yeniden ortaya çıktı.

Barajın kapaklarının bir kısmının açılmasıyla birlikte su seviyesi düştü. Su altında kalan köydeki evler, cami, kilise ve diğer bazı tarihi yapılar yeniden gün ışığına kavuştu. Kars-Erzurum karayolu üzerinde bulunan köy , su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden görünür hale geldi. Ortaya çıkan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Köy yakın zamanda sular altında kalmıştı.

Karakurt HES Barajı, Sarıkamış ilçesine 28 kilometre mesafede bulunuyor. Barajın tamamlanmasının ardından, 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlamış ve bu süreçte köy tamamen su altında kalmıştı.

