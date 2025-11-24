onedio
"Bir Gök Taşı Bütün Dinozorları Nasıl Yok Etti?" Diyenler İçin Anlattı: Dinozorlar Nasıl Yok Oldu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2025 - 11:14

Dinozorlar, Dünya’nın geçmişini ve yaşamın nasıl değiştiğini anlamamız için çok önemli bildiğiniz üzere. Milyonlarca yıl boyunca gezegene hükmetmiş olan bu canlılar, pek çok alanda inceleme yapılmasına olanak tanıyor. Fosilleri, canlıların nasıl uyum sağladığını ve doğanın ne kadar kırılgan olabileceğini gösterirken aynı zamanda pek çok süreci de aydınlatıyor. Peki dinozorlar nasıl yok oldu?

'theinstagraslis' isimli içerik üreticisi 'Bir gök taşı bütün dinozorları nasıl yok etti?' diyenler için gök taşının büyüklüğünü, ağırlığını ve dünyaya geliş hızını örneklendirerek yaşanan süreci anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRNJdRCDfit/
Buradan izleyebilirsiniz;

Dinozorları yok eden asteroit etkilerini şu şekilde özetledi;

Dinozorları yok eden asteroit etkilerini şu şekilde özetledi;

'Yaklaşık 66 milyon yıl önce Meksika Yucatán Yarımadası yakınlarına çarpan dev gök cismi, gezegenin iklimini ve ekosistemlerini kökten değiştirdi. Çarpma anında açığa çıkan enerji, milyarlarca atom bombasına eşdeğer güçteydi. Bölgede saniyeler içinde devasa bir krater oluştu ve yüzlerce kilometreye yayılan ateş fırtınaları başladı. Çarpmanın etkisiyle atmosfere yoğun miktarda toz, kül ve sülfür salındı. Bu parçacıklar güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek küresel sıcaklıkların hızla düşmesine yol açtı. Ortaya çıkan bu uzun ve soğuk dönem karanlık kış olarak anılır.

Bitkiler ışık yetersizliği nedeniyle hızla yok oldu. Bitkilerle beslenen otçul dinozorlar açlıktan, onlarla beslenen etçil dinozorlar ise besin zincirinin çökmesinden etkilendi. Okyanuslardaki plankton sistemleri de bozuldu ve pek çok deniz canlısı yok oldu. Bu olay kitlesel yok oluş sürecinin temel nedeni kabul edilir. Kara dinozorlarının büyük bölümü ve birçok canlı türü ortadan kalktı. Ancak bazı küçük memeliler, kuşların ataları ve dayanıklı türler hayatta kaldı.'

.

