"Bir Gök Taşı Bütün Dinozorları Nasıl Yok Etti?" Diyenler İçin Anlattı: Dinozorlar Nasıl Yok Oldu?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRNJdRCDfit/
Dinozorlar, Dünya’nın geçmişini ve yaşamın nasıl değiştiğini anlamamız için çok önemli bildiğiniz üzere. Milyonlarca yıl boyunca gezegene hükmetmiş olan bu canlılar, pek çok alanda inceleme yapılmasına olanak tanıyor. Fosilleri, canlıların nasıl uyum sağladığını ve doğanın ne kadar kırılgan olabileceğini gösterirken aynı zamanda pek çok süreci de aydınlatıyor. Peki dinozorlar nasıl yok oldu?
'theinstagraslis' isimli içerik üreticisi 'Bir gök taşı bütün dinozorları nasıl yok etti?' diyenler için gök taşının büyüklüğünü, ağırlığını ve dünyaya geliş hızını örneklendirerek yaşanan süreci anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dinozorları yok eden asteroit etkilerini şu şekilde özetledi;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın