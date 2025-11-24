"Bir Gök Taşı Bütün Dinozorları Nasıl Yok Etti?" Diyenler İçin Anlattı: Dinozorlar Nasıl Yok Oldu?

Dinozorlar, Dünya’nın geçmişini ve yaşamın nasıl değiştiğini anlamamız için çok önemli bildiğiniz üzere. Milyonlarca yıl boyunca gezegene hükmetmiş olan bu canlılar, pek çok alanda inceleme yapılmasına olanak tanıyor. Fosilleri, canlıların nasıl uyum sağladığını ve doğanın ne kadar kırılgan olabileceğini gösterirken aynı zamanda pek çok süreci de aydınlatıyor. Peki dinozorlar nasıl yok oldu?

'theinstagraslis' isimli içerik üreticisi 'Bir gök taşı bütün dinozorları nasıl yok etti?' diyenler için gök taşının büyüklüğünü, ağırlığını ve dünyaya geliş hızını örneklendirerek yaşanan süreci anlattı.