Kurduğu Fotokapan ile Anadolu Parsını Görüntülemeyi Başaran Youtuber Doğanay Vural Yaşadığı Sevinci Paylaştı

Kurduğu Fotokapan ile Anadolu Parsını Görüntülemeyi Başaran Youtuber Doğanay Vural Yaşadığı Sevinci Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
24.11.2025 - 09:36

Youtuber Doğanay Vural'ı vahşi doğa paylaşımları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi, kurduğu fotokapanlarla çeşitli hayvanların görüntülerini yakalıyor ve takipçileriyle paylaşıyor. Doğa severlere belgesel tadında içerikler sunan Doğanay Vural'ın uzun zamandır hayalini kurduğu şey gerçek oldu. Nesli tükenmekte olan Anadolu Parsı'nı görüntülemenin hayalini kuran Doğanay, sonunda istediği görüntüyü yakaladı. Kamerada Anadolu Parsı'nı gören Doğanay'ın şaşkınlığı ve mutluluğu sadece izlerken bile hissedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Anadolu Parsı geçtiğimiz yıllarda öldürülmüştü.

Anadolu Parsı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşam sürdüren ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. En son 2013 yılında iki kere görülmüştü. Hatta Diyarbakır'ın Çınarlı ilçesine bağlı Solmaz köyünde öldürülmüştü. Orta ve Batı Toroslar ile Ege'de ise neslinin tamamen tükendiği düşünülüyordu. Doğanay Vural da sevincini 'Anadolu Parsı yaşıyor' sözleriyle paylaştı.

