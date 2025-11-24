Kurduğu Fotokapan ile Anadolu Parsını Görüntülemeyi Başaran Youtuber Doğanay Vural Yaşadığı Sevinci Paylaştı

Anadolu Parsı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşam sürdüren ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. En son 2013 yılında iki kere görülmüştü. Hatta Diyarbakır'ın Çınarlı ilçesine bağlı Solmaz köyünde öldürülmüştü. Orta ve Batı Toroslar ile Ege'de ise neslinin tamamen tükendiği düşünülüyordu. Doğanay Vural da sevincini 'Anadolu Parsı yaşıyor' sözleriyle paylaştı.