"Bir Balerinin 10 Dakikası": Bir Balerin Bale Ayakkabısı Pointe'yi Giyme Sürecini Paylaştı

"Bir Balerinin 10 Dakikası": Bir Balerin Bale Ayakkabısı Pointe'yi Giyme Sürecini Paylaştı

23.11.2025 - 14:30

Bale en zarif sanatlardan biri. Aynı zamanda, büyük bir özveri ve disiplin gerektiriyor. Her bir hareketin, müzikle uyum içinde, şiir gibi akıcı olması gerekiyor. Bu akıcılık ve zarafetin ardında da yoğun bir çalışma ve disiplin var elbette. Bu yüzden bale, sadece bir dans değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. 

Bir balerin bale ayakkabısını giyme sürecini paylaştı. Ayağında oluşan yaraları karşı aldığı önlem ve hazırlık sürecinin dakikalarca sürmesi, baleye duyulan saygıyı bir kere daha artırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@deniizunall/v...
Buradan izleyebilirsiniz;

Baleye kaç yaşında başlanır?

Baleye kaç yaşında başlanır?

Baleye başlamak için en ideal yaşın 3-11 yaş arası olduğu kabul edilir. Fakat çocukluğunda böyle bir şansı olmayanlar, ilerleyen yaşlarında da baleye başlayabiliyor, gerekli özveri ve disiplinle bu sanatta oldukça başarılı olabiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
