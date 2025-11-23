"Bir Balerinin 10 Dakikası": Bir Balerin Bale Ayakkabısı Pointe'yi Giyme Sürecini Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@deniizunall/v...
Bale en zarif sanatlardan biri. Aynı zamanda, büyük bir özveri ve disiplin gerektiriyor. Her bir hareketin, müzikle uyum içinde, şiir gibi akıcı olması gerekiyor. Bu akıcılık ve zarafetin ardında da yoğun bir çalışma ve disiplin var elbette. Bu yüzden bale, sadece bir dans değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi.
Bir balerin bale ayakkabısını giyme sürecini paylaştı. Ayağında oluşan yaraları karşı aldığı önlem ve hazırlık sürecinin dakikalarca sürmesi, baleye duyulan saygıyı bir kere daha artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baleye kaç yaşında başlanır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın