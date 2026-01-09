onedio
Ergin Ataman Irkçı Sözlere "Türk Olmaktan Gurur Duyuyorum" Yanıtı Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
09.01.2026 - 20:05

EuroLeague’in 21. haftasında Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Virtus Bologna’yı 84-71’lik skorla geçti. Maçın ardından konuşan Ataman, kendisine yönelik ırkçı ifadelerle ilgili “Türk olmaktan gurur duyuyorum” diyerek net bir yanıt verdi.

"Ülkeme ve kimliğime yönelik saldırılar başladı"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman’ın sözleri geniş yankı uyandırdı. Türk başantrenör, kendisine yönelik ırkçı paylaşımlara şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Sosyal medyada ülkeme ve kimliğime yönelik saldırılar başladı. Türk olduğum için Yunanistan’dan gitmem gerektiğini, Panathinaikos için kötü olduğumu yazdılar. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Yunanistan’ı seviyorum, Atina’yı seviyorum, Panathinaikos’u seviyorum.”

Şampiyon olamazsa bırakacak.

Ergin Ataman, bir gün önce düzenlenen basın toplantısında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda şampiyonluk gelmemesi halinde Yunanistan’dan ayrılacağını duyuran deneyimli başantrenör, son dönemde EuroLeague’de Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan karşısında alınan mağlubiyetlerin hatırlatılması üzerine iddialı konuştu.

Oyuncularına güvendiğini vurgulayan Ataman, sözleşmesinin gelecek sezon sonuna kadar devam ettiğini hatırlatarak, “Ancak bu sezon sonunda EuroLeague ya da Yunanistan Ligi’nde şampiyonluk kazanamazsak Atina’dan ayrılacağım” ifadelerini kullandı.

