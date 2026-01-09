Ergin Ataman Irkçı Sözlere "Türk Olmaktan Gurur Duyuyorum" Yanıtı Verdi

Ergin Ataman, bir gün önce düzenlenen basın toplantısında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda şampiyonluk gelmemesi halinde Yunanistan’dan ayrılacağını duyuran deneyimli başantrenör, son dönemde EuroLeague’de Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan karşısında alınan mağlubiyetlerin hatırlatılması üzerine iddialı konuştu.

Oyuncularına güvendiğini vurgulayan Ataman, sözleşmesinin gelecek sezon sonuna kadar devam ettiğini hatırlatarak, “Ancak bu sezon sonunda EuroLeague ya da Yunanistan Ligi’nde şampiyonluk kazanamazsak Atina’dan ayrılacağım” ifadelerini kullandı.