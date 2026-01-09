Ergin Ataman Irkçı Sözlere "Türk Olmaktan Gurur Duyuyorum" Yanıtı Verdi
EuroLeague’in 21. haftasında Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Virtus Bologna’yı 84-71’lik skorla geçti. Maçın ardından konuşan Ataman, kendisine yönelik ırkçı ifadelerle ilgili “Türk olmaktan gurur duyuyorum” diyerek net bir yanıt verdi.
"Ülkeme ve kimliğime yönelik saldırılar başladı"
Şampiyon olamazsa bırakacak.
