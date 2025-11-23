onedio
Astronot Zena Cardman Uzaydan Kuzey Işıklarının Videosunu Yayınladı

Astronot Zena Cardman Uzaydan Kuzey Işıklarının Videosunu Yayınladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
23.11.2025 - 13:43 Son Güncelleme: 23.11.2025 - 13:45

Kuzey Işıkları, dünyanın en etkileyici doğa olaylarından biri. Gökyüzünde masalsı bir yansıma sunan Kuzey Işıkları, görenleri adeta büyüleyen bir güzelliğe sahip. Bu doğa harikasını görmek için dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar Kuzey Işıklarını gözlemleyebilecekleri yerleri ziyaret ediyor. Mavi ve yeşilin muazzam tonlarını sunan Kuzey Işıkları, dünyanın en çarpıcı görüntülerinden birini oluşturuyor.

NASA'da astronot olan Zena Cardman, Kuzey Işıkları'nın uzaydan görüntüsünü paylaştı. Zaten büyüleyici olan manzara, izleyenleri bir kere daha büyüledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kuzey Işıkları nasıl oluşuyor?

Kuzey ışıkları, yani aurora borealis, Güneş’ten kopup gelen yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşmesiyle ortaya çıkıyor. Güneş fırtınaları sırasında uzaya saçılan bu parçacıklar gezegenimize ulaştığında manyetik alan tarafından kutuplara doğru yönlendiriliyor. Atmosfere girdiklerinde oksijen ve azot atomlarıyla çarpışıyorlar. Bu çarpışmalar atomları uyarıyor ve atomlar eski haline döndüğünde ışık yayıyor. Bunun sonucunda da gökyüzünde yeşil, kırmızı ve mor tonlarda ışıklar gözlemlenebiliyor.

