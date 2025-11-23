Astronot Zena Cardman Uzaydan Kuzey Işıklarının Videosunu Yayınladı

Kuzey Işıkları, dünyanın en etkileyici doğa olaylarından biri. Gökyüzünde masalsı bir yansıma sunan Kuzey Işıkları, görenleri adeta büyüleyen bir güzelliğe sahip. Bu doğa harikasını görmek için dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar Kuzey Işıklarını gözlemleyebilecekleri yerleri ziyaret ediyor. Mavi ve yeşilin muazzam tonlarını sunan Kuzey Işıkları, dünyanın en çarpıcı görüntülerinden birini oluşturuyor.
NASA'da astronot olan Zena Cardman, Kuzey Işıkları'nın uzaydan görüntüsünü paylaştı. Zaten büyüleyici olan manzara, izleyenleri bir kere daha büyüledi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Kuzey Işıkları nasıl oluşuyor?
