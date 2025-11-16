onedio
Kış Resmen Geldi: Pek Çok İlimiz Kar Yağışının Etkisi Altına Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 08:40

Kasım ayının ortasına geldik. Kış mevsimi de resmen geldi. Önce doğu illerimizde başlayan kar yağışı iç kesimlerde de kendini göstermeye başladı. Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas gibi pek çok ilimiz kar yağışının etkisi altına girdi. Batıda ise henüz güneşli hava hakim. 

Hakkari, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Tokat beyaza büründü. Ortaya özellikle kış sevenlerin hayran kalacağı bir görüntü çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kar yağışı decam edecek mi? İstanbul'da kar bekleniyor mu?

İstanbul yağışlı bir haftayı geride bıraktı ve güneşli bir hava hakim. Önümüzdeki hafta ülkenin genelinde sağanak ve yağmurun etkili olması beklenirken, İstanbul ve diğer batı illerinde kar yağışı beklenmiyor.

Barış Aktaş

Allah Allah niye böyle oldu ki 🤔🙂