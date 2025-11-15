6 Senedir Köyde Yaşayan Bir Kadın Köyde Yaşamanın Gerçeklerini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRARaqyiA-v/
Yoğun ve karmaşık şehir yaşamının getirdiği baskı, pek çok kişiyi zaman zaman bunaltabiliyor. Pek çok kişi hayatının bir döneminde her şeyi bırakıp köye yerleşmeyi hayal ediyor. Elbette alışılan düzeni, işi ve çevreyi bırakıp gitmek, kendine en uygun yeri bulmak her zaman kolay olmuyor. Peki gerçekten şehri terkedip bir köye yerleşmek, bütün sorunları çözebilir mi?
6 sene önce şehri terkedip köye yerleşen bir kadın, köy hayatının gerçeklerini anlattı. Köy yaşamının romantize ediliği videoların ardından gelen gerçekçi video, bu konuda kararsızlık yaşayanlara fikir verdi.
"Kendime 'Hangi sorunlarla yaşamayı tercih ediyorum?' diye soruyorum"
