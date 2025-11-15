onedio
6 Senedir Köyde Yaşayan Bir Kadın Köyde Yaşamanın Gerçeklerini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
15.11.2025 - 21:04

Yoğun ve karmaşık şehir yaşamının getirdiği baskı, pek çok kişiyi zaman zaman bunaltabiliyor. Pek çok kişi hayatının bir döneminde her şeyi bırakıp köye yerleşmeyi hayal ediyor. Elbette alışılan düzeni, işi ve çevreyi bırakıp gitmek, kendine en uygun yeri bulmak her zaman kolay olmuyor. Peki gerçekten şehri terkedip bir köye yerleşmek, bütün sorunları çözebilir mi?

6 sene önce şehri terkedip köye yerleşen bir kadın, köy hayatının gerçeklerini anlattı. Köy yaşamının romantize ediliği videoların ardından gelen gerçekçi video, bu konuda kararsızlık yaşayanlara fikir verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Kendime 'Hangi sorunlarla yaşamayı tercih ediyorum?' diye soruyorum"

Nereden yaşarsanız yaşayın mutlaka sorunların mutlaka olacağını belirten kadın, sorunsuz bir hayatın mümkün olmadığını, nasıl sorunlarla yaşamayı tercih edeceğinini seçebileceğinizi belirtti. Bazen her birimiz olduğumuz yerden başka herhangi bir yerde olursak tüm sorunların çözüleceğini düşünebiliyoruz. Fakat elbette nereye gidersek sorunlarımızı da yanımızda götüreceğimizi unutuyoruz. Peki doğa ile iç içe bir yaşam sizin sorunlarınızı çözer miydi?

Pelin Yelda Göktepe
Kedi Topu

evet köy ama müge anlıdaki köylerden değil oralarda bu şekilde dekolte rahat giyemez

AysberK

PALAVRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!