Londra'da Çalışan Bir Beyaz Yakalı Sıradan Bir Sabah Rutinini Paylaştı

Londra'da Çalışan Bir Beyaz Yakalı Sıradan Bir Sabah Rutinini Paylaştı

10.11.2025 - 13:14

Sosyal medyada beyaz yakalıların rutinlerini paylaştıkları videolar oldukça popüler bildiğiniz üzere. 'Ofiste 1 günüm' başlığıyla paylaşılan videolar bir dönem sosyal medyayı sarmıştı ve her biri ilgiyle izleniyordu. Çünkü herkes kendi işiyle kıyaslıyor, iyi ya da kötü yönlerini karşılaştırmaya çalışıyor. Fakat bu videolarda genelde pek de bir çalışma temposu göremiyoruz. 

Londra'da çalışan bir Türk, çalıştığı bir gündeki sabah rutinini paylaştı. Sabahın doluluğu birçok çalışanı daha izlerken bile yordu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Cilt bakımı, yüz yogası, yoga...

Sabah 6'da güne başlayan kadın işten önce yogaya gitti. Ardından işe hazırlanan kadın kahve ve meyvesini alarak 9'da işe başladı. Peki siz sabah bu tempodan sonra verimli çalışabilir miydiniz? Yoksa siz de spor ile canlananlardan mısınız?

