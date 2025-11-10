Kızı Hem Türkiye'de Hem İngiltere'de Eğitim Gören Bir Baba İki Ülkenin Eğitim Sitemini Karşılaştırdı

Bir milletin geleceğini şekillendiren en kritik unsurların başında elbette eğitim geliyor. Eğitim, toplumların gelişiminde ve ilerlemesinde kilit bir rol oynuyor. Bir ülkenin eğitim düzeyi, onun kalkınma seviyesini ve gelecekteki potansiyelini belirler. Bunun için hem topluma hem çağa hem de geleceğe en uygun eğitim sisteminin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Fakat bu konuda kimse ortak bir görüşte birleşebilmiş değil.

Kızı hem Galler'de hem Türkiye'de eğitim gören bir baba, iki ülkenin eğitim sistemini karşılaştırdı. Hangisinin daha iyi olduğu konusunda insanlar ikiye bölündü.