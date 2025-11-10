onedio
Kızı Hem Türkiye'de Hem İngiltere'de Eğitim Gören Bir Baba İki Ülkenin Eğitim Sitemini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
10.11.2025 - 10:55

Bir milletin geleceğini şekillendiren en kritik unsurların başında elbette eğitim geliyor. Eğitim, toplumların gelişiminde ve ilerlemesinde kilit bir rol oynuyor. Bir ülkenin eğitim düzeyi, onun kalkınma seviyesini ve gelecekteki potansiyelini belirler. Bunun için hem topluma hem çağa hem de geleceğe en uygun eğitim sisteminin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Fakat bu konuda kimse ortak bir görüşte birleşebilmiş değil.

Kızı hem Galler'de hem Türkiye'de eğitim gören bir baba, iki ülkenin eğitim sistemini karşılaştırdı. Hangisinin daha iyi olduğu konusunda insanlar ikiye bölündü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQwYQtTjI6L/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Matematiği az öğrenmesinde sorun görmüyor"

Bildiğiniz üzere artık bilgiye çok hızlı erişebildiğimiz bir çağdayız. Yeni eğitim modellerinde bilgiyi çocuğa yüklemekten çok, çocukların bilgiyi en doğru şekilde nasıl kullanacakları öğretiliyor. Bunun için genel olarak yaratıcılık ve kendini ifade edebilme gibi özelliklere önem veriliyor. Kimileri bunun küçük yaşta iyi olsa da ileride gereken disiplini edinmekte zorlanacaklarını savunurken kimileri de çocuğa küçük yaşta büyük yükler yüklemeyi anlamsız buluyor. 

Peki sizce en doğrusu hangisi?

