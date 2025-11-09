Hangisi Daha Anlaşılır? İki Doktor Tıp Terimlerini Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile Söyledi

Azerbaycan ve Türkiye iki ayrı ülke değil, kardeş ülke bildiğiniz üzere. Dilleri, kültürleri, sevinçleri ve acıları her daim ortak. Hatta Türkiye ve Azerbaycan için “Bir millet, iki devlet” denir. Dildeki benzerlik bariz olsa da bazı kelimeler ciddi şekilde ayrışıyor ve hatta karışıklıklara bile sebep olabiliyor.

İki doktor tıbbi terimlerin Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesini karşılaştırdı. Kelimelerin Azerbaycan Türkçesi pek çok kişiye daha mantıklı geldi.