Hangisi Daha Anlaşılır? İki Doktor Tıp Terimlerini Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2025 - 08:37

Azerbaycan ve Türkiye iki ayrı ülke değil, kardeş ülke bildiğiniz üzere. Dilleri, kültürleri, sevinçleri ve acıları her daim ortak. Hatta Türkiye ve Azerbaycan için “Bir millet, iki devlet” denir. Dildeki benzerlik bariz olsa da bazı kelimeler ciddi şekilde ayrışıyor ve hatta karışıklıklara bile sebep olabiliyor.

İki doktor tıbbi terimlerin Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesini karşılaştırdı. Kelimelerin Azerbaycan Türkçesi pek çok kişiye daha mantıklı geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQmagb...
Buradan izleyebilirsiniz;

Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi birbirine çok benzer çünkü ikisi de aynı kökten, yani Oğuz Türkçesi’nden geliyor.

Bu yüzden kelimeleri, cümle yapıları ve sesleri neredeyse aynı. Tarih boyunca aynı coğrafyada yaşamış, aynı kültürü paylaşmış iki halk olduğumuzdan küçük farklar olsa da konuşulduğunda kolayca anlaşılıyor. Hatta Azerbaycan Türkçesi bazı yörelerimizin ağızlarıyla neredeyse birebir aynı.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
