130 Kilodan 59 Kiloya Düşen Işın Karaca, Açlığa Bulduğu İlginç Çözümü Açıkladı!
Son haliyle objektiflere takılan Işın Karaca, verdiği kilolarla yine gündemin zirvesine oturdu. Tam 30 kilo veren Karaca, zayıflama sürecinde uyguladığı ilginç yöntemi ilk kez bu kadar açık anlattı. Aralıklı oruç yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, 'Ben bayağı tescilli şişkoydum. 130 kiloyla başlayan bir kadınım ben. Şu an 59 kiloyum. Eşim Can da 20 kilo verdi. Acıkınca dişlerimi fırçalıyorum.' dedi.
İşte detaylar…
Son zamanlarda birçok ünlü isim verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
130 kiloyla başladığını söyleyen Karaca, bugün geldiği noktayı net rakamlarla anlattı:
Zayıflama sürecinin sırrını ise aralıklı oruç olarak özetledi.
