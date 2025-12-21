onedio
130 Kilodan 59 Kiloya Düşen Işın Karaca, Açlığa Bulduğu İlginç Çözümü Açıkladı!

130 Kilodan 59 Kiloya Düşen Işın Karaca, Açlığa Bulduğu İlginç Çözümü Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
21.12.2025 - 13:07

Son haliyle objektiflere takılan Işın Karaca, verdiği kilolarla yine gündemin zirvesine oturdu. Tam 30 kilo veren Karaca, zayıflama sürecinde uyguladığı ilginç yöntemi ilk kez bu kadar açık anlattı. Aralıklı oruç yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, 'Ben bayağı tescilli şişkoydum. 130 kiloyla başlayan bir kadınım ben. Şu an 59 kiloyum. Eşim Can da 20 kilo verdi. Acıkınca dişlerimi fırçalıyorum.' dedi.

İşte detaylar…

Kaynak: 2. Sayfa

Son zamanlarda birçok ünlü isim verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Bu isimlerin başında ise güçlü sesi kadar büyük dönüşümüyle konuşulan Işın Karaca geliyor. Uzun süredir zayıflama süreciyle adından söz ettiren Karaca, nasıl kilo verdiğini merak edenlere samimi açıklamalarda bulundu.

130 kiloyla başladığını söyleyen Karaca, bugün geldiği noktayı net rakamlarla anlattı:

Zayıflama sürecinin sırrını ise aralıklı oruç olarak özetledi.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
