Bizim Liseliler Sinirlendi: Amerika'da Lise Okuyan Türk Bir Öğrenci Kendisine Verilen Ödevleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
08.11.2025 - 22:12 Son Güncelleme: 08.11.2025 - 23:08

Amerika'nın eğitim sistemi, son zamanlarda çok tartışılıyor bildiğiniz üzere. Pek çok ülke, Amerika'nın özellikle lise eğitiminin çok yetesiz olduğunu, Amerikalı gençlerin ise genel olarak bilgisiz ve dünyaya karşı ilgisiz olduğunu düşünüyor. Eğitim kalitesinin düşüklüğü, öğrencilerin yeterli bilgi ve beceri kazanamamasına yol açıyor. İmkanların bu kadar elverişli olmasına rağmen, kendilerinden dezavantajlı durumda olan pek çok ülkeden daha yetersiz olmaları sık sık eleştiriliyor. 

Amerika'da lise okuyan bir Türk, kendisine verilen ödevleri paylaştı. Ödevler, ülkemizde lise okuyan gençleri biraz sinirlendirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"İlkokul seviyesinde"

Video izleyip soruları yanıtlamak, bir askerin gözünden aileye mektup yazmak gibi ödevler, ülkemizdeki liselilere oldukça yetersiz ve seviye olarak da düşük geldi. Peki siz bu konuda ne üşünüyorsunuz? Sizce bizim sistemimiz mi ağır yoksa Amerika'nın sistemi mi basit.

