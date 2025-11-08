onedio
İnsanlar İkiye Bölündü: Bindiği Uçakta Yanındaki Çocuk Tarafından Rahatsız Edilen Genç O Anları Paylaştı

İnsanlar İkiye Bölündü: Bindiği Uçakta Yanındaki Çocuk Tarafından Rahatsız Edilen Genç O Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2025 - 20:47

Uçak yolculukları veya sessizlik gerektiren mekanlarda, çocuklar bazen durumun ciddiyetini kavrayamayabiliyor. Bu durum, hem çocuğun kendisi hem ailesi hem de çevresindekiler için stresli ve kaotik bir duruma dönüşebiliyor. Özellikle uzun süreli uçak seyahatlerinde, çocukların sabırsız bir biçimde hareket etmeleri ve yüksek sesle konuşmaları, diğer yolcuların rahatsız olmasına neden olabiliyor. Bu durum ailelerini de strese sokunca ortaya karmaşık bir durum çıkıyor. 

Bir genç, uçak yolculuğu sırasında bir çocuk tarafından rahatsız edildiği anları 'Hayatımın en kötü uçuşuydu' notuyla paylaştı. Sosyal medyada viral olan o videoya pek çok farklı yorum geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanlar ikiye bölündü.

Yüksek ses elbette pek çok kişiyi rahatsız eder. Özellikle yolculuk gibi yorucu durumlarda bu rahatsızlık ikiye katlanır. Kimileri gencin gereğinden fazla sessiz kaldığını, aileye gereken tepkiyi vermesi gerektiğini savunurken kimileri ise çocuklara böyle durumları anlatmanın kolay olmadığını, kapalı bir alanda sıkılan çocukların ne yapacaklarını bilmemesinin normal olduğunu, tepki vermenin elinde pek de bir seçeneği olmayan ailelere bir yük oluşturacağını savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
withlove_

Herkes yazmış çocukla oyna diye / Başkasının velediyle oynamak zorunda mı? Sahsen umrumda olmazdı rahatsız olmaz ve onunla da oynamazdım.

Norris

Kimisinin cocugu dhb oluyo kimisi hiperaktif dur sus kâr etmiyor büyük bisey söyleme

XRay

Çocuğa müsamaha gösterilir. Adı üstünde çocuktur. Bazen zıvanadan çıkar ama yeri gelince de tokadı yer. Kimse kimsenin çocuğuyla oynamak zorunda değil.

BlueCrown

Çocuğu zapt etmek zor hele ki yolculuklarda. Çocuğu olmayan için sakinleştir şu çocuğu sussun artık demek kolay öte yandan bu anne baba bu çocuğu çok boş bır... Devamını Gör