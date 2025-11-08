İnsanlar İkiye Bölündü: Bindiği Uçakta Yanındaki Çocuk Tarafından Rahatsız Edilen Genç O Anları Paylaştı
Uçak yolculukları veya sessizlik gerektiren mekanlarda, çocuklar bazen durumun ciddiyetini kavrayamayabiliyor. Bu durum, hem çocuğun kendisi hem ailesi hem de çevresindekiler için stresli ve kaotik bir duruma dönüşebiliyor. Özellikle uzun süreli uçak seyahatlerinde, çocukların sabırsız bir biçimde hareket etmeleri ve yüksek sesle konuşmaları, diğer yolcuların rahatsız olmasına neden olabiliyor. Bu durum ailelerini de strese sokunca ortaya karmaşık bir durum çıkıyor.
Bir genç, uçak yolculuğu sırasında bir çocuk tarafından rahatsız edildiği anları 'Hayatımın en kötü uçuşuydu' notuyla paylaştı. Sosyal medyada viral olan o videoya pek çok farklı yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar ikiye bölündü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Herkes yazmış çocukla oyna diye / Başkasının velediyle oynamak zorunda mı? Sahsen umrumda olmazdı rahatsız olmaz ve onunla da oynamazdım.
Kimisinin cocugu dhb oluyo kimisi hiperaktif dur sus kâr etmiyor büyük bisey söyleme
Çocuğa müsamaha gösterilir. Adı üstünde çocuktur. Bazen zıvanadan çıkar ama yeri gelince de tokadı yer. Kimse kimsenin çocuğuyla oynamak zorunda değil.
Çocuğu zapt etmek zor hele ki yolculuklarda. Çocuğu olmayan için sakinleştir şu çocuğu sussun artık demek kolay öte yandan bu anne baba bu çocuğu çok boş bır... Devamını Gör