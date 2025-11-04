onedio
6 Çocuk Sahibi İçerik Üreticisi Özden Özdoğan “5 Çocuk ve 1 Ergenle" Okul Sabahı Rutinini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
04.11.2025 - 08:38 Son Güncelleme: 04.11.2025 - 09:14

Çocuk bakımı, yorucu bir süreç olabiliyor. Özellikle birden fazla çocuğunuz varsa, bu durum daha da karmaşık bir hale geliyor. Çocukların enerjik yapısı ve sürekli ilgi ihtiyaçları ebeveynler için oldukça zorlayıcı bir hal alabiliyor. Her bir çocuk ayrı ayrı ilgi ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Böyle durumlarda aileler bazen kendini yetersiz hissedebiliyor.

6 çocuk sahibi içerik üreticisi Özden Özfoğan, 6 çocukla sıradan bir okul sabahını paylaştı. Pek çok kişi sadece izlerken bile yoruldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kalabalık aile pek çok kişinin hayali.

Fakat ekonomik koşullar göz önüne alındığında çoğu insan kendini çocuğa hazır hissetmiyor. Koşullar uygun olsa bile elbette kalabalık ailenin sorumluluğu da büyük. Tüm çocuklara gerekli ilgiyi eşit bir şekilde vermek de kolay bir iş değil. Bu durum sadece aile açısından değil çocuk açısından bakıldığında da zor. Peki siz kalabalık bir aile ister miydiniz?

