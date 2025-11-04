6 Çocuk Sahibi İçerik Üreticisi Özden Özdoğan “5 Çocuk ve 1 Ergenle" Okul Sabahı Rutinini Paylaştı

Çocuk bakımı, yorucu bir süreç olabiliyor. Özellikle birden fazla çocuğunuz varsa, bu durum daha da karmaşık bir hale geliyor. Çocukların enerjik yapısı ve sürekli ilgi ihtiyaçları ebeveynler için oldukça zorlayıcı bir hal alabiliyor. Her bir çocuk ayrı ayrı ilgi ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Böyle durumlarda aileler bazen kendini yetersiz hissedebiliyor.

6 çocuk sahibi içerik üreticisi Özden Özfoğan, 6 çocukla sıradan bir okul sabahını paylaştı. Pek çok kişi sadece izlerken bile yoruldu.