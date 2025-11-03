Bir Kantinci Poğaça Kalmayınca Öğrencilere Kendi Elleriyle Çikolatalı Ekmek Hazırladı

Öğrencilerin başarısında sağlıklı beslenmenin önemi tartışılmaz. Derslere konsantre olabilmeleri ve öğrendiklerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri alabilmeleri gerekiyor. Bu, onların zihinsel ve fiziksel performansını doğrudan etkileyen bir faktör.

Bir kantinci, kantinde poğaça kalmayınca çocuklar aç kalmasın diye elleriyle çikolatalı ekmek hazırladı. O anlar bir öğrenci tarafından paylaşıldı. Video ise beğeni topladı.