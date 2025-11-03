onedio
Bir Kantinci Poğaça Kalmayınca Öğrencilere Kendi Elleriyle Çikolatalı Ekmek Hazırladı

Pelin Yelda Göktepe
03.11.2025 - 12:06 Son Güncelleme: 03.11.2025 - 12:49

Öğrencilerin başarısında sağlıklı beslenmenin önemi tartışılmaz. Derslere konsantre olabilmeleri ve öğrendiklerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri alabilmeleri gerekiyor. Bu, onların zihinsel ve fiziksel performansını doğrudan etkileyen bir faktör. 

Bir kantinci, kantinde poğaça kalmayınca çocuklar aç kalmasın diye elleriyle çikolatalı ekmek hazırladı. O anlar bir öğrenci tarafından paylaşıldı. Video ise beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Öğrenciler yetersiz besleniyor.

Pek çok okulda öğrenciler, gereken besinleri alamıyor ya da sağlıksız alternatiflerle besleniyor. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi konuşuluyor fakat bu konuda net bir adım atılmış değil. Sağlıklı nesiller ve başarılı bir eğitim hayatı için bu konuda adımlar atılması gerekiyor.

