Kızının Müsriflikleri Yüzünden Fenalıklar Geçiren Gülhan Teyze Erken Açılan Kombi ile Bir Şok Daha Yaşadı

Kızının müsriflikleri yüzünden fenalıklar geçiren Gülhan Teyze'yi tanıyor olabilirsiniz. Kendisi daha önce kızının hazır doğranmış soğan ya da yıkanmış ıspanak aldığını duyunca neye uğradığını şaşırmış, tatlı diliyle sitem ederek hem kızına hem de tüm sosyal medya kullanıcılarına tasarruf dersi vermişti.

Gülhan Teyze bu sefer de erken açılan kombi ve gündüz vakti yakılan lambalar karşısında neye uğradığını şaşırdı. 'Kızım Allah'tan kork' diyerek eve giren Gülhan teyzenin tatlı sitemi 'Kombileri artık yakmalı mıyız?' sorusuna da bir cevap oldu.