Kızının Müsriflikleri Yüzünden Fenalıklar Geçiren Gülhan Teyze Erken Açılan Kombi ile Bir Şok Daha Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
02.11.2025 - 15:54

Kızının müsriflikleri yüzünden fenalıklar geçiren Gülhan Teyze'yi tanıyor olabilirsiniz. Kendisi daha önce kızının hazır doğranmış soğan ya da yıkanmış ıspanak aldığını duyunca neye uğradığını şaşırmış, tatlı diliyle sitem ederek hem kızına hem de tüm sosyal medya kullanıcılarına tasarruf dersi vermişti. 

Gülhan Teyze bu sefer de erken açılan kombi ve gündüz vakti yakılan lambalar karşısında neye uğradığını şaşırdı. 'Kızım Allah'tan kork' diyerek eve giren Gülhan teyzenin tatlı sitemi 'Kombileri artık yakmalı mıyız?' sorusuna da bir cevap oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQe5pnnDI9w/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Kombiler yakılmalı mı yakılmamalı mı?" ikilemine düştüğümüz o mevsim geldi.

"Kombiler yakılmalı mı yakılmamalı mı?" ikilemine düştüğümüz o mevsim geldi.

Evde biraz üşüsek de, faturaları düşününce kombi yakma fikrini biraz ertelemek daha mantıklı geliyor. Herkes birbirine sorarak bu konuda fikir almaya çalışıyor. Çabuk üşüyenlerle soğuk sevenler arasındaki çatışma sürerken, tasarruf uzmanı Gülhan Teyze'nin de fikrini böylece almış olduk. Peki siz kombileri yaktınız mı?

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
