Bunlar Her Evde Var? Bir Mimar Evi Fakir Gösteren 3 Detayı Sıraladı

Dekorasyon, evimizin tüm atmosferini baştan sona yeniden şekillendirebileceğimiz bir araç. Doğru kullanıldığında evimizin havasını tamamen dönüştürmek, ona yeni bir atmosfer kazandırmak mümkün. Evinizde yaptığınız her bir dekoratif değişiklik, mekanın genel hissini ve enerjisini etkiler. Fakat elbette dekorasyonda yapılan yanlış seçimler, tam tersi bir sonuç da verebilir.
Ağır Mimar ismiyle içerik üreten İç Mimar Ömer Şanlı, katıldığı bir programda 'bir evi fakir gösteren 3 şeyi' sıraladı. Sıraladığı detayların ülkemizde ortalama her evde bulunuyor olması dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepki çekti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın