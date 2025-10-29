onedio
Bunlar Her Evde Var? Bir Mimar Evi Fakir Gösteren 3 Detayı Sıraladı

Bunlar Her Evde Var? Bir Mimar Evi Fakir Gösteren 3 Detayı Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2025 - 15:23 Son Güncelleme: 29.10.2025 - 15:26

Dekorasyon, evimizin tüm atmosferini baştan sona yeniden şekillendirebileceğimiz bir araç. Doğru kullanıldığında evimizin havasını tamamen dönüştürmek, ona yeni bir atmosfer kazandırmak mümkün. Evinizde yaptığınız her bir dekoratif değişiklik, mekanın genel hissini ve enerjisini etkiler. Fakat elbette dekorasyonda yapılan yanlış seçimler, tam tersi bir sonuç da verebilir. 

Ağır Mimar ismiyle içerik üreten İç Mimar Ömer Şanlı, katıldığı bir programda 'bir evi fakir gösteren 3 şeyi' sıraladı. Sıraladığı detayların ülkemizde ortalama her evde bulunuyor olması dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tepki çekti.

Tepki çekti.

Evi fakir gösteren detayların mutfakta bulunan çamaşır makinesi, tezgah üstü ocak ve bir kısmı yanmayan led ışıklar olduğu söylendi. 

Videoda bahsedilen detayların kişisel zevkten çok mecburiyetten tercih edildiğini, bu yüzden dalga geçmenin doğru olmadığını savunanlar videoya tepki gösterdi.

