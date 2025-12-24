Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Bu Sefer de Yılbaşı Adana Kebabı Yaptılar

Yılbaşı her yerde bir farklı kutlanıyor. Özellikle de Adana'da. Biliyorsunuz ki bizler yeni yıla girmeye hazırlanırken Adana bir sonraki yıla girmeye hazırlanır her zaman. Örneğin bu sene de Adana'da çoktan 2027 kutlamaları başladı!

Adana, her zamanki yaratacılığını konuşturdu ve yine farklı bir şekilde yılbaşı kutlaması yaptı. 'Yılbaşı adana kebabı' sosyal medyada çoktan viral oldu.