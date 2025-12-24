onedio
Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Bu Sefer de Yılbaşı Adana Kebabı Yaptılar

Dilara Bağcı Peker
24.12.2025 - 23:23

Yılbaşı her yerde bir farklı kutlanıyor. Özellikle de Adana'da. Biliyorsunuz ki bizler yeni yıla girmeye hazırlanırken Adana bir sonraki yıla girmeye hazırlanır her zaman. Örneğin bu sene de Adana'da çoktan 2027 kutlamaları başladı!

Adana, her zamanki yaratacılığını konuşturdu ve yine farklı bir şekilde yılbaşı kutlaması yaptı. 'Yılbaşı adana kebabı' sosyal medyada çoktan viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Eğer söz konusu Adana ise her şey mümkün! 😂 Instagram'da Adana'ya dair paylaşımlar yapan bir sitenin gönderisi olan bu video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşin garibi ise herkesin bu videoyu oldukça beğenmesi oldu. 

Ne dersiniz, kebapçılarda yılbaşı özel kebap görür müyüz bundan sonra? :)

