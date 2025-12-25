Ankara'dan Alanya'ya Taksiyle Giden Kadın 16 Bin 60 TL Ücret Ödedi

Taksi ücretleri gündemden düşmezken bu kez rotanın uzunluğu tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Ankara’dan Alanya’ya taksiyle giden bir kadın, yolculuk sonunda taksimetrede yazan 16 bin 60 TL’yi kameraya alarak yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Kayıtlara geçen o anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, “Bu nasıl bir hizmet bağımlılığı?” yorumu da tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taksi ücretleri malumunuz...
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın