Ankara'dan Alanya'ya Taksiyle Giden Kadın 16 Bin 60 TL Ücret Ödedi

Taksi Taksici
25.12.2025 - 12:43

Taksi ücretleri gündemden düşmezken bu kez rotanın uzunluğu tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Ankara’dan Alanya’ya taksiyle giden bir kadın, yolculuk sonunda taksimetrede yazan 16 bin 60 TL’yi kameraya alarak yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Kayıtlara geçen o anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, “Bu nasıl bir hizmet bağımlılığı?” yorumu da tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte o anlar:

Taksi ücretleri malumunuz...

Bir kadın, Ankara'dan Alanya'ya giderken taksimetrenin 16 bin 60 TL tuttuğunu böyle kayda aldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen kadın, 'Bu nasıl bir hizmet bağımlılığı?' dedirtti!

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

