Sevgilisini Takip Ettirdi, Gerçek Ortaya Çıkınca Dünyası Başına Yıkıldı: "En Yakın Arkadaşıyla..."

Arabasını özellikle sokağa park etti, yan kapıdan içeri girdi. Yaklaşık yarım saat sonra bu kez kırmızı bir araba geldi. İçinden, Amy’yle yaşıt bir kadın indi ve o da aynı kapıdan hızla eve girdi. Gece boyunca hareket yoktu. Ta ki gece 01.30’a kadar.

İkili birlikte evden çıktı. Dedektifin çektiği fotoğrafta adamın kadını arabasına kadar uğurladığı, kolunu beline doladığı net şekilde görülüyordu. Yani olay “masum bir görüşme” falan değildi.