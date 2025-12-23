onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Sevgilisini Takip Ettirdi, Gerçek Ortaya Çıkınca Dünyası Başına Yıkıldı: "En Yakın Arkadaşıyla..."

Sevgilisini Takip Ettirdi, Gerçek Ortaya Çıkınca Dünyası Başına Yıkıldı: "En Yakın Arkadaşıyla..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 14:45

Beş yıllık ilişkisini sorgulamasına neden olan küçük şüphelerle yola çıkan genç kadın gerçeğin bu kadar yıkıcı olacağını tahmin etmiyordu. Sevgilisinin değişen tavırları üzerine gizlice takip edilmesini isteyen Amy, ortaya çıkan ihanetle adeta sarsıldı. Ancak asıl darbe, aldatıldığı kişinin kimliği ortaya çıktığında geldi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beş yıllık ilişkisi boyunca her şeyin yolunda gittiğini sanan Amy isimli bir kadının şüpheleri, altı ay önce sevgilisinin davranışlarının değişmesiyle başladı.

Beş yıllık ilişkisi boyunca her şeyin yolunda gittiğini sanan Amy isimli bir kadının şüpheleri, altı ay önce sevgilisinin davranışlarının değişmesiyle başladı.

Gece geç saatlere kadar çalışması, mesajlara geç dönmesi ve aralarındaki mesafenin giderek açılması Amy’yi içten içe kemiriyordu. “Bir şeyler dönüyor ama ne?” hissiyle yaşayan genç kadın, son çare olarak Avustralya’daki The Fox radyosunun “Catch Them If You Can” adlı programına başvurdu.

Program kapsamında özel dedektif tutuldu.

Program kapsamında özel dedektif tutuldu.

PI Dave, Amy’nin erkek arkadaşını takibe aldı. İlk başta her şey sıradan görünüyordu. Ta ki sevgilinin, ailesine ait olan ve Amy’nin de rezervasyonlarını yönettiği bir Airbnb evine düzenli olarak uğradığı ortaya çıkana kadar. Hesap incelendiğinde, iki haftada bir yapılan tek gecelik ve farklı isimlere açılan rezervasyonlar dedektifin dikkatini çekti. Kırmızı bayraklar arka arkaya dizildi.

Takip edilen akşamlardan birinde Amy’nin sevgilisi, ofisten çıkıp doğrudan o eve gitti.

Takip edilen akşamlardan birinde Amy’nin sevgilisi, ofisten çıkıp doğrudan o eve gitti.

Arabasını özellikle sokağa park etti, yan kapıdan içeri girdi. Yaklaşık yarım saat sonra bu kez kırmızı bir araba geldi. İçinden, Amy’yle yaşıt bir kadın indi ve o da aynı kapıdan hızla eve girdi. Gece boyunca hareket yoktu. Ta ki gece 01.30’a kadar.

İkili birlikte evden çıktı. Dedektifin çektiği fotoğrafta adamın kadını arabasına kadar uğurladığı, kolunu beline doladığı net şekilde görülüyordu. Yani olay “masum bir görüşme” falan değildi.

Fotoğraf Amy’ye gösterildiğinde stüdyoda adeta zaman durdu.

Fotoğraf Amy’ye gösterildiğinde stüdyoda adeta zaman durdu.

Genç kadın gözyaşlarına boğuldu, yayına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi gün programa geri döndüğünde ise asıl bombayı patlattı. Fotoğraftaki kadın, onun en yakın arkadaşıydı. Liseden beri hayatında olan, her sırrını paylaştığı kişi.

Amy, hala ne sevgilisiyle ne de arkadaşına yüzleşebildiğini söyledi.

“Hiçbir şey yapamıyorum. Şoktayım. Belki ileride her şeyin şimdi ortaya çıkmasına şükredeceğim ama şu an kalbim çok acıyor” sözleriyle yaşadığı yıkımı anlattı.

Radyo programı ekibi, Amy’ye psikolojik destek sağlanacağını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove_

Kadın iki türlü ihanete maruz kalmış, en kısa zamanda anlatman ümidiyle. O iki yılan sana yaşattıklarını yaşamadan bu dünya'dan gitmesinler tek temennimiz