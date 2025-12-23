Kalorifer Açmadılar, Dışarıda Yemek Yemediler: 40 Yaşından Önce Emekli Olan Çift
Kaynak: https://www.shethepeople.tv/news/uk-w...
Emeklilik çoğu kişi için hala uzak bir hedefken, Katie ve Alan Donegan çifti bu fikri ertelemek yerine hayatlarının merkezine aldı. Kalorifer açmaktan vazgeçip kalın kazaklarla idare eden, dışarıda yemek yemeyi tamamen bırakan çift tasarrufu bir zorunluluk değil, bilinçli bir yaşam tercihi olarak gördü. Harcamalarını adım adım kontrol altına alan Doneganlar, bu disiplinli yaklaşım sayesinde 40 yaşına gelmeden çalışmayı bırakmayı başardı. Bugün ise zamanlarını ofislerde değil, farklı ülkelerde yeni rotalar keşfederek geçiriyorlar.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok kişi için emeklilik hala uzak bir hayalken, Katie ve Alan Donegan çifti bu fikri ciddiye alıp hayatlarının merkezine koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece harcamaları kısmakla yetinmeyen çift, kazandıkları her kuruşun nereye gittiğini de yakından takip etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın