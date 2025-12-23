Kalorifer Açmadılar, Dışarıda Yemek Yemediler: 40 Yaşından Önce Emekli Olan Çift

Gelir ve giderlerini düzenli olarak not aldılar, gereksiz masraflara sıfır tolerans uyguladılar. Bu disiplinli yaklaşım, yıllar içinde beklediklerinden çok daha hızlı bir birikim oluşturmalarını sağladı.

Bugün ofis masası yerine farklı ülkelerde yeni şehirler keşfeden Donegan çifti, erken emeklilik hayali kuranlara da net bir mesaj veriyor.

“Paranın nereye gittiğini gerçekten bilirseniz, küçük gibi görünen harcamaların hayatınızı ne kadar yavaşlattığını fark edersiniz.”

Onlara göre erken emeklilik bir mucize değil, uzun soluklu ama mümkün bir strateji.