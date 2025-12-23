onedio
Kalorifer Açmadılar, Dışarıda Yemek Yemediler: 40 Yaşından Önce Emekli Olan Çift

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 13:01

Emeklilik çoğu kişi için hala uzak bir hedefken, Katie ve Alan Donegan çifti bu fikri ertelemek yerine hayatlarının merkezine aldı. Kalorifer açmaktan vazgeçip kalın kazaklarla idare eden, dışarıda yemek yemeyi tamamen bırakan çift tasarrufu bir zorunluluk değil, bilinçli bir yaşam tercihi olarak gördü. Harcamalarını adım adım kontrol altına alan Doneganlar, bu disiplinli yaklaşım sayesinde 40 yaşına gelmeden çalışmayı bırakmayı başardı. Bugün ise zamanlarını ofislerde değil, farklı ülkelerde yeni rotalar keşfederek geçiriyorlar.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.shethepeople.tv/news/uk-w...
Birçok kişi için emeklilik hala uzak bir hayalken, Katie ve Alan Donegan çifti bu fikri ciddiye alıp hayatlarının merkezine koydu.

Finansal Bağımsızlık ve Erken Emeklilik anlamına gelen FIRE hareketini benimseyen çift, tasarrufu bir zorunluluk değil, adeta bir oyun haline getirerek 40 yaşına gelmeden çalışmayı bıraktı.

Donegan’ların farkı, harcamaları kısmayı “kendini kısıtlama” olarak görmemeleri oldu. Evde kalorifer açmak yerine kalın kazaklar giyip bunu kendi aralarında bir “dayanıklılık oyunu”na çevirdiler. Dışarıda yemek yemeyi tamamen hayatlarından çıkardılar, alışverişlerini ise yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduklarında ve indirim yakaladıklarında yaptılar. Onlara göre mesele cimrilik değil, kontrolü ele almaktı.

Sadece harcamaları kısmakla yetinmeyen çift, kazandıkları her kuruşun nereye gittiğini de yakından takip etti.

Gelir ve giderlerini düzenli olarak not aldılar, gereksiz masraflara sıfır tolerans uyguladılar. Bu disiplinli yaklaşım, yıllar içinde beklediklerinden çok daha hızlı bir birikim oluşturmalarını sağladı.

Bugün ofis masası yerine farklı ülkelerde yeni şehirler keşfeden Donegan çifti, erken emeklilik hayali kuranlara da net bir mesaj veriyor.

“Paranın nereye gittiğini gerçekten bilirseniz, küçük gibi görünen harcamaların hayatınızı ne kadar yavaşlattığını fark edersiniz.”

Onlara göre erken emeklilik bir mucize değil, uzun soluklu ama mümkün bir strateji.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
