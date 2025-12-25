Türkiye’de Kapış Kapış Satılmıştı: Elektrikli Otomobil Markası İçin Korkutan İddia! Araçlar İnceleniyor
Türkiye’de kısa sürede sokakların yeni klasiğine dönüşen Tesla Model 3 bu kez övgülerle değil ciddi bir güvenlik iddiasıyla gündemde. Elektrikli otomobillerin “yüksek teknoloji ve güvenlik” algısını temsil eden model hakkında ABD’de başlatılan resmi inceleme, kaza anlarında yolcuların araçtan çıkamama riskini tartışmaya açtı. Amerika’daki federal kurumun mercek altına aldığı sorun Türkiye’de yoğun ilgi gören modeller için de endişe yarattı.
Türkiye yollarında sayıları hızla artan Tesla Model 3’le ilgili bu kez hiç hoş olmayan bir başlık gündemde.
2023’te Georgia’da Model 3’üyle kaza yapan Kevin Clouse, aracının alev aldığını ancak kapıların açılmadığını söylüyor
Üstelik mesele sadece Model 3’le sınırlı değil.
