Türkiye'de Kapış Kapış Satılmıştı: Elektrikli Otomobil Markası İçin Korkutan İddia! Araçlar İnceleniyor

Metehan Bozkurt
25.12.2025 - 10:10

Türkiye’de kısa sürede sokakların yeni klasiğine dönüşen Tesla Model 3 bu kez övgülerle değil ciddi bir güvenlik iddiasıyla gündemde. Elektrikli otomobillerin “yüksek teknoloji ve güvenlik” algısını temsil eden model hakkında ABD’de başlatılan resmi inceleme, kaza anlarında yolcuların araçtan çıkamama riskini tartışmaya açtı. Amerika’daki federal kurumun mercek altına aldığı sorun Türkiye’de yoğun ilgi gören modeller için de endişe yarattı.

İşte detaylar...

Türkiye yollarında sayıları hızla artan Tesla Model 3’le ilgili bu kez hiç hoş olmayan bir başlık gündemde.

Araç, hızlanmasıyla ya da menziliyle değil, kaza anında kapıların açılmaması iddiasıyla tartışılıyor. ABD’de başlatılan resmi inceleme, meselenin “ufak bir teknik detay” olmadığını açıkça gösteriyor.

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3’lerdeki acil durum kapı açma mekanizmasını mercek altına aldı. İncelemenin merkezinde, kaza ya da yangın sırasında elektrikli kapı sistemlerinin devre dışı kalması ve içeridekilerin çıkamaması ihtimali var. Soruşturma, 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin aracı kapsıyor.

2023’te Georgia’da Model 3’üyle kaza yapan Kevin Clouse, aracının alev aldığını ancak kapıların açılmadığını söylüyor

Hayatta kalmak için arka camı bacaklarıyla kırarak dışarı çıkabildiğini anlatan Clouse’un başvurusu, NHTSA’yı harekete geçiren kritik eşik olmuş durumda.

Yetkililerin odaklandığı asıl nokta, Tesla’larda bulunan mekanik acil çıkış kolunun kullanıcılar tarafından kolayca fark edilememesi. Şikayetlere göre bu kol gizli, etiketsiz ve panik anında bulunması neredeyse imkânsız. Elektrik kesildiğinde ya da sistem çöktüğünde kapıların kilitli kalması ise riski katlıyor.

Konu ilk kez de gündeme gelmiyor. Daha önce yayımlanan bazı raporlarda, son yıllarda yaşanan çarpışma ve yangın vakalarında kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Tesla’nın “fütüristik” olarak pazarladığı elektrikli kapı sistemi bu yönüyle uzun süredir eleştiriliyor.

Üstelik mesele sadece Model 3’le sınırlı değil.

NHTSA, kısa süre önce Model Y araçlarda 12 volt akünün bitmesi sonrası çocukların araç içinde mahsur kaldığı yönündeki şikayetler üzerine de ayrı bir inceleme başlatmıştı. Yani tablo, tek seferlik bir arızadan çok daha fazlasını düşündürüyor.

Tesla cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmiş değil.

