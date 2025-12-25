Türkiye’de Kapış Kapış Satılmıştı: Elektrikli Otomobil Markası İçin Korkutan İddia! Araçlar İnceleniyor

Hayatta kalmak için arka camı bacaklarıyla kırarak dışarı çıkabildiğini anlatan Clouse’un başvurusu, NHTSA’yı harekete geçiren kritik eşik olmuş durumda.

Yetkililerin odaklandığı asıl nokta, Tesla’larda bulunan mekanik acil çıkış kolunun kullanıcılar tarafından kolayca fark edilememesi. Şikayetlere göre bu kol gizli, etiketsiz ve panik anında bulunması neredeyse imkânsız. Elektrik kesildiğinde ya da sistem çöktüğünde kapıların kilitli kalması ise riski katlıyor.

Konu ilk kez de gündeme gelmiyor. Daha önce yayımlanan bazı raporlarda, son yıllarda yaşanan çarpışma ve yangın vakalarında kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Tesla’nın “fütüristik” olarak pazarladığı elektrikli kapı sistemi bu yönüyle uzun süredir eleştiriliyor.