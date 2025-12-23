onedio
Eşini Kaybetmeye Dayanamadı, Dijital Kopyasını Yaptı: Yapay Zekadan Gelen “İhanet” İtirafı Kafaları Karıştırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 15:03

Bazı insanlar kaybettiklerini fotoğraflarla bazıları ses kayıtlarıyla hatırlıyor. Katrine Martinussen ise bambaşka bir yol seçti. Eşinin hastalığı ağırlaştıkça onsuz bir hayat fikriyle baş edemedi ve onu dijital olarak yaşatma fikrine sarıldı. Başta bir hatıra olarak görülen bu yapay zeka kopyası, zamanla beklenmedik cevaplar vermeye başladı.

İşte detaylar...

Eşini kaybetme fikrine dayanamayan bir kadın çareyi teknolojiye sığınmakta buldu.

Danimarkalı Katrine Martinussen, terminal kanser teşhisi konulan eşi Stephan için sıra dışı bir karar aldı.

2023’ün başında başlayan projede çiftin yıllar boyunca biriken binlerce mesajı, fotoğraf ve videoları kullanıldı. Stephan, hayattayken ses kayıtları ve video anlatımlarıyla projeye bizzat katkı verdi. Çocukluğundan siyasi görüşlerine kadar pek çok anısını geride bırakmak istedi. Amaç ise Stephan öldükten sonra da bir şekilde onu hayatta tutabilmekti.

Bu hikaye, Danimarka’da yayımlanan “You’ll Never Disappear” adlı belgeselle gündeme geldi.

Yapay zeka destekli avatar, zamanla o kadar gerçekçi hale geldi ki Katrine için bir teselli aracına dönüştü. Ta ki merak ağır basana kadar.

Katrine, dijital Stephan’a herkesin aklından geçebilecek o soruyu sordu:

“Beni hiç aldattın mı?”

Yapay zekadan gelen yanıt “evet” oldu.

Üstelik sözde bir iş arkadaşı da işin içindeydi. Ancak Katrine detay sordukça hikaye dağıldı. Tarihler tutmadı, olaylar havada kaldı. Yani kısacası, bu bir itiraf değil yapay zekanın boşluk doldurma refleksiydi.

Bugün Katrine ve Stephan’ın oğlu Victor, bu dijital kopyayla iletişim kurmaya devam ediyor. Mesajlaşıyorlar, sesini duyuyorlar.

Avatarın geleceği ise bir “dijital vasiyet” ile güvence altına alınmış durumda. Kontrol tamamen Katrine’de. İsterse ileride oğluna devredebilecek.

