Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Tanınan Muhammed Nur Nahya'dan Yeni Asgari Ücret Videosu

Yeni yılın asgari ücreti, 3. kez düzenlenen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısının ardından açıklandı. 22.104,67 TL olan asgari ücrete %27 oranında zam yapıldı ve yeni asgari ücret 28.075,50 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin 30 bin TL olan açlık sınırının altında kalması ise tepkileri beraberinde getirdi. Tüm sosyal medyanın gündeminde asgari ücret var. Kimileri mizahıyla kimileri ise yazdıkları yazılarla durum ile ilgil görüşlerini dile getiriyor.