Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Tanınan Muhammed Nur Nahya'dan Yeni Asgari Ücret Videosu

Pelin Yelda Göktepe
24.12.2025 - 15:34 Son Güncelleme: 24.12.2025 - 15:43

Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'yı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini birebir taklit ettiği videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kendisi özellikle seçim döneminde çektiği videolarla sık sık gündem oluyordu. Hatta bu yeteneği sayesinde pek çok partiden siyasi isimle de bir araya geldi. 

2026 yılı için asgari ücretin belirlenmesinin ardından Nahya'dan 'yeni asgari ücret' videosu geldi. Videodaki detaylar beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSnLNdfDOsd/
Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Yeni yılın asgari ücreti, 3. kez düzenlenen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısının ardından açıklandı. 22.104,67 TL olan asgari ücrete %27 oranında zam yapıldı ve yeni asgari ücret 28.075,50 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin 30 bin TL olan açlık sınırının altında kalması ise tepkileri beraberinde getirdi. Tüm sosyal medyanın gündeminde asgari ücret var. Kimileri mizahıyla kimileri ise yazdıkları yazılarla durum ile ilgil görüşlerini dile getiriyor.

👇

👇
twitter.com
