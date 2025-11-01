onedio
Bir Genç Yapay Zeka Kullanarak Babaannesine "Cumhurbaşkanı Evimizde Geldi" Şakası Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2025 - 18:12

Yapay zeka hayatımıza oldukça hızlı bir şekilde girdi. Yapay zeka ile üretilen görsellerin gerçekliği pek çok kez hepimiz şüpheye düşürmüştür. Geçtiğimiz günlerde birçok sosyal medya kullanıcısı aile büyüklerine, 'eve evsiz bir adam girdi' şakası yaptı hatırlarsanız. Yapay zeka ile kendi evlerine, evsiz bir adam görselini ekleyerek ailelerine korku dolu anlar yaşattılar. 

Bir sosyal medya kullanıcısı bu şakayı bir adım ileri taşıdı ve eve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getirdi. Oluşturduğu görsellerle babaannesini kandıran genç, babaannenin heyecanını paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Pahalılığı biraz indir cumhurbaşkanım, yapamıyoruz"

"Pahalılığı biraz indir cumhurbaşkanım, yapamıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde gören kadın heyecanından övgü dolu sözler sarfettikten sonra ekonomi ile ilgili şikayetlerini dile getirdi. Görselin gerçekliğinden ise asla şüphe etmedi. 

Teknoloji ile iç içe olan nesil bunun ayrımını yapabilse de ileri kuşaklar için bu teknoloji oldukça karmaşık. Hatta pek çok dolandırıcılık yöntemi ile de karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu yüzden gerekli uyarılarda bulunmak ve tedbir almalarını sağlamak önemli.

