Bir Genç Yapay Zeka Kullanarak Babaannesine "Cumhurbaşkanı Evimizde Geldi" Şakası Yaptı

Yapay zeka hayatımıza oldukça hızlı bir şekilde girdi. Yapay zeka ile üretilen görsellerin gerçekliği pek çok kez hepimiz şüpheye düşürmüştür. Geçtiğimiz günlerde birçok sosyal medya kullanıcısı aile büyüklerine, 'eve evsiz bir adam girdi' şakası yaptı hatırlarsanız. Yapay zeka ile kendi evlerine, evsiz bir adam görselini ekleyerek ailelerine korku dolu anlar yaşattılar.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu şakayı bir adım ileri taşıdı ve eve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getirdi. Oluşturduğu görsellerle babaannesini kandıran genç, babaannenin heyecanını paylaştı.