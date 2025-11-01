onedio
Efsane Değilmiş! Bir Kadın Uçakta Doğan Arkadaşının Kazandığı Hakları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
01.11.2025 - 16:46

Uçakta doğmakla ilgili birçok şehir efsanesi var bildiğiniz üzere. Kimileri uçakta doğanların çifte vatandaş, hatta dünya vatandaşı olacağını söylüyor. Bunun yanında doğumun gerçekleştiği havayolu şirketinden ömür boyu ücretsiz uçak bileti hakkına sahip olacağı da düşünülüyor. Fakat her nedense bu konu efsane mi gerçek mi bir türlü çözülemiyor. 

Bu soruya uçakta doğan bir kadın noktayı koydu. Uçakta doğan bir kadınla tanışan içerik üreticisi merak edilen tüm bu soruları, doğuran kaynağından öğrendi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@firdevstakipt...
Buradan izleyebilirsiniz;

16 yaşına kadar ücretsiz uçuş, isterse çifte vatandaşlık!

Ücretsiz uçuş hakkının ömür boyu değil 16 yaşına kadar sürdüğünü açıklayan kadın, istediği taktirde çifte vatandaş da olabileceğini belirtti. Bunun yanında yalnızca uçakta doğan kişiye değil, doğumun gerçekleştiği uçakta görev yapanlara da bir ödül varmış. O sırada görevde bulunan uçuş personeli çift maaş hakkı kazanıyormuş. Peki siz daha önce uçakta doğan biriyle karşılaştınız mı? Bildiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

