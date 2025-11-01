Efsane Değilmiş! Bir Kadın Uçakta Doğan Arkadaşının Kazandığı Hakları Paylaştı

Uçakta doğmakla ilgili birçok şehir efsanesi var bildiğiniz üzere. Kimileri uçakta doğanların çifte vatandaş, hatta dünya vatandaşı olacağını söylüyor. Bunun yanında doğumun gerçekleştiği havayolu şirketinden ömür boyu ücretsiz uçak bileti hakkına sahip olacağı da düşünülüyor. Fakat her nedense bu konu efsane mi gerçek mi bir türlü çözülemiyor.

Bu soruya uçakta doğan bir kadın noktayı koydu. Uçakta doğan bir kadınla tanışan içerik üreticisi merak edilen tüm bu soruları, doğuran kaynağından öğrendi.