Ülkemize Gelip Erkeklerin Fotoğraflarını Çeken Bir Turist Çektiği Erkeklerden Birinin Eşine Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
27.10.2025 - 17:18

Ülkemize gelen kadın turistlerin sokaktaki, işleri başındaki erkeklerin, videolarını çekip sosyal medyada paylaşmaları bir akım haline geldi bildiğiniz üzere. Bu akım kimilerini rahatsız ederken kimileri eğlenceki hatta ülkemiz açısından olumlu buluyor. Dünyanın dört bir yanından kadınlar 'mimarisini, kültürünü, sokaklarını' görmek için Türkiye'ye geldim diyerek sokaktaki beyleri paylaşıyor. 

Bir kadın “Kafede çalışan garsonları görmek için Türkiye’ye gidiyorum.” diyerek yine erkekleri paylaştı. Fakat videosu olmayacak biri tarafından fark edildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Üzgünüm o benim kocam"

"Üzgünüm o benim kocam"

Videoyu TikTok'ta paylaşmasının ardından, bir TikTok kullanıcısı videoda eşini gördü. 'O benim kocam, üzgünüm' yorumunu yazan kadının yorumu video kadar beğenildi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
