Ülkemize Gelip Erkeklerin Fotoğraflarını Çeken Bir Turist Çektiği Erkeklerden Birinin Eşine Yakalandı

Ülkemize gelen kadın turistlerin sokaktaki, işleri başındaki erkeklerin, videolarını çekip sosyal medyada paylaşmaları bir akım haline geldi bildiğiniz üzere. Bu akım kimilerini rahatsız ederken kimileri eğlenceki hatta ülkemiz açısından olumlu buluyor. Dünyanın dört bir yanından kadınlar 'mimarisini, kültürünü, sokaklarını' görmek için Türkiye'ye geldim diyerek sokaktaki beyleri paylaşıyor.

Bir kadın “Kafede çalışan garsonları görmek için Türkiye’ye gidiyorum.” diyerek yine erkekleri paylaştı. Fakat videosu olmayacak biri tarafından fark edildi.