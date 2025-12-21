Yeni Yılda Sorumluluk Almaya Hazır Olanlar Toplanın: Yılın En Uzun Gecesini Ritüelle Karşılıyoruz

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bellosmuyum/v...
Son dönemde sosyal medyada dilek ve ritüellerle sık sık karşılaşıyoruz. Yeni yıla herkes yeni dilekler ve umutlarla giriyor elbette. Ne kadar umutsuz olunsa da her yeni yıl yeni bir başlangıç demek. Bu yüzden bu tarz ritüeller de insanların umutlarını daha güçlü hale getirebiliyor.
Bildiğiniz üzere 21 Aralık yılın en uzun gecesi. Bu gece için bir ritüel çalışması paylaşıldı. Yeni yıla yeni dileklerle ve hedeflerle girmek isteyenler ritüeli oldukça beğendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki 21 Aralık gecesi neler yapacağız;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın