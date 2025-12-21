Yeni Yılda Sorumluluk Almaya Hazır Olanlar Toplanın: Yılın En Uzun Gecesini Ritüelle Karşılıyoruz

Son dönemde sosyal medyada dilek ve ritüellerle sık sık karşılaşıyoruz. Yeni yıla herkes yeni dilekler ve umutlarla giriyor elbette. Ne kadar umutsuz olunsa da her yeni yıl yeni bir başlangıç demek. Bu yüzden bu tarz ritüeller de insanların umutlarını daha güçlü hale getirebiliyor.

Bildiğiniz üzere 21 Aralık yılın en uzun gecesi. Bu gece için bir ritüel çalışması paylaşıldı. Yeni yıla yeni dileklerle ve hedeflerle girmek isteyenler ritüeli oldukça beğendi.