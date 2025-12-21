onedio
Yeni Yılda Sorumluluk Almaya Hazır Olanlar Toplanın: Yılın En Uzun Gecesini Ritüelle Karşılıyoruz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
21.12.2025 - 14:25

Son dönemde sosyal medyada dilek ve ritüellerle sık sık karşılaşıyoruz. Yeni yıla herkes yeni dilekler ve umutlarla giriyor elbette. Ne kadar umutsuz olunsa da her yeni yıl yeni bir başlangıç demek. Bu yüzden bu tarz ritüeller de insanların umutlarını daha güçlü hale getirebiliyor. 

Bildiğiniz üzere 21 Aralık yılın en uzun gecesi. Bu gece için bir ritüel çalışması paylaşıldı. Yeni yıla yeni dileklerle ve hedeflerle girmek isteyenler ritüeli oldukça beğendi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bellosmuyum/v...
Buradan izleyebilirsiniz;

Peki 21 Aralık gecesi neler yapacağız;

  • 12 Dilek Yazın: Küçük kağıtlara yeni yıla dair 12 tane dileğinizi yazın.

  • Kutuya Atın: Bu kağıtların hepsini katlayıp bir kutunun içine atın.

  • Her Gün Bir Kağıt Yakın: 21 Aralık'tan itibaren her gün kutudan bir kağıt çekin ve hiç okumadan ve o kağıdı yakın.

  • Son Kağıdı 1 Ocak'ta Açın: Bu işleme 1 Ocak'a kadar devam edin. Elinizde kalan son kağıdı ise yakmayın, açıp okuyun.

  • Yeni Yıl Sorumluluğunuz: Okuduğunuz o son dilek, sizin yeni yıldaki 'sorumluluğunuz' olacak. Yani o dileği gerçekleştirmek için sizin çaba sarf etmeniz gerekirken, yaktığınız diğer 11 dileğin gerçekleşmesi evrene bırakılmış olur.

