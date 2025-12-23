onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Şeflerin Sırrı Çözüldü! MasterChef 2025’in En İkonik Tariflerini Google Gemini ile Keşfediyoruz

Şeflerin Sırrı Çözüldü! MasterChef 2025’in En İkonik Tariflerini Google Gemini ile Keşfediyoruz

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
23.12.2025 - 19:14

Her akşam ekran karşısında 'acaba tadı nasıl?', 'o sosu nasıl bağladı?' diyerek izlediğiniz o meşhur MasterChef tabaklarını düşünün. Şeflerin bazen eleştirdiği, bazen ayılıp bayıldığı ve hatta beğenmekle kalmayıp kaşık fırlattığı o lezzetler, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini sayesinde televizyondan çıkıp mutfağınıza geliyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef tabakları hep gözlerimize hitap ediyordu, şimdi midelerimize de hitap edecek!

MasterChef tabakları hep gözlerimize hitap ediyordu, şimdi midelerimize de hitap edecek!

MasterChef 2025 sezonunun en çok konuşulan, teknikleriyle akıl alan tarifleri Google Gemini sayesinde bir prompt kadar uzak. Aklınıza takılan yemek için 'hangi bölümde yapılmıştı?' diye arama motorlarında kaybolma devri bitti.

Canınız ne çekerse söyleyin, tarifini o hazırlasın!

Canınız ne çekerse söyleyin, tarifini o hazırlasın!

Rehbere girdiğinizde tek yapmanız gereken merak ettiğiniz tabağın adını yazmak. İster meşhur Chicken Kievski, ister lezzetiyle şaşırtan Portakallı Pilav... Yazın, Gemini size en doğru oranlarla reçetesini çıkarsın.

Her MasterChef'in klasiği olan lahmacunun tarifini de alabilirsiniz.

Her MasterChef'in klasiği olan lahmacunun tarifini de alabilirsiniz.

Lahmacunsuz MasterChef olmaz, biliyorsunuz 😄

"Bugün ne pişirsem?" derdine son!

"Bugün ne pişirsem?" derdine son!

Gemini'ın MasterChef özelinde hazırlanan bu tarif rehberi sadece yarışma tarifleriyle de sınırlı kalmıyor. Dilerseniz programın tariflerinden yola çıkarak MasterChef standartlarında menüler de çıkarıyor, gerisi sizin isteğinize kalmış.

Tarifler görsel şölene dönüşsün: Yemeğe özel infografikler!

Tarifler görsel şölene dönüşsün: Yemeğe özel infografikler!

Gemini yemek yaparken uzun uzun yazı okumayı sevmeyenlerin de yanında! İstediğiniz tarifin adım adım hazırlık aşamalarını gösteren bir infografik oluşturmasını isteyebilirsiniz. Hem takibi kolay hem de arkadaş grubuna 'bugün bunu yapıyorum' diye atmalık tam bir görsel şov!

Hazırladığınız infografikleri veya bulduğunuz gizli tarifleri arkadaşlarınızla paylaşarak mutfaktaki rekabeti eve taşıyabilirsiniz. Bakalım hanginizin tabağı kaşık attıracak seviyeye gelecek? 🥄

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Söylemesi bizden, denemesi sizden!

Söylemesi bizden, denemesi sizden!

MasterChef Tarif Rehberi'ne bu linkten ulaşabilirsiniz: http://goo.gle/masterchef

Mutfağa girince denediğiniz tabakları paylaşmayı unutmayın! 🍽️

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın